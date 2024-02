El fútbol femenino de exportación: Yanina Sosa vuelve al fútbol de Brasil

Formadas y consolidadas en el fútbol cordobés, tres jugadoras acaban de dar el salto, en las últimas horas, a los competitivos torneos brasileros. ‘Pomu’ Sánchez y Yanina Sosa dejaron Belgrano y se suman al Minas Brasilia, mientras que la exmediocampista de Talleres, ‘Cata’ Ongaro se despidió de UAI Urquiza para volver a jugar con Gramaglia en Red Bull Bragantino.

El fútbol femenino está creciendo en Córdoba y en Argentina. Sin embargo, aún está muy lejos de países como Brasil. Por ende, no puede sorprender que muchas futbolistas estén emigrando hacia los torneos de aquel país. En ese marco, hay tres futbolistas surgidas del fútbol cordobés que se incorporaron en este mercado de pases a clubes brasileros: Mariana ‘Pomu’ Sánchez, Yanina Sosa y Catalina Ongaro. La pregunta surge naturalmente: ¿puede haber más?

La primera vez que dos argentinas jugaron en Brasil fue en 2014. El Foz Cataratas incorporó a Soledad Jaimes y Yael Oviedo. Ellas abrieron el camino para que una década después se convierta en el país sudamericano con más jugadoras nacidas en estas tierras. En la actualidad hay nombres como la referenciada Jaimes, hoy en Flamengo (hace una semana fue mamá); Yamila Rodríguez, en Palmeiras, y la figura cordobesa Paulina Gramaglia en Bragantino, que en enero sumó a Paula De la Serna y Danna Pésantez.

La experiencia. “Un de las principales diferencias entre el fútbol femenino brasileño y el argentino es el nivel. Por algo Brasil es el equipo (de los latinoamericanos) que más veces clasificó a mundiales de fútbol femenino y ha sido el mayor ganador en la Copa América. Además, hay que tener en cuenta que la apuesta por el fútbol femenino formativo en Brasil viene desde hace años, por lo que las jugadoras brasileñas tienen un gran nivel desde edades tempranas (en clubes y en colegios) y eso lo pude ver cuando fui”, explicó la arquera Yanina Sosa, quien durante la última temporada jugó en Belgrano y el 22 de febrero se sumará a los entrenamientos en el Minas Brasilia.

Sosa, que tuvo dos pasos anteriores por las ‘Piratas’, también atajó en Lasallano, Camioneros y Juniors en la Liga Cordobesa, mientras que en AFA jugó en Racing Club. Además, ya tiene experiencia en el fútbol brasileño: jugó en Ahlético Paranaense y eso fue fundamental a la hora de su elección, ya que tras el gran año que tuvo en Belgrano recibió varias propuestas.

Profundizando las diferencias entre el fútbol de Argentina y el de Brasil, la guardavalla explicó: “Me alegra que en Argentina esa apuesta ya haya llegado a los clubes hace tres años. Pero en muchos aspectos podría decirte que el roce en partidos, los entrenamientos, los contratos y el torneo son diferentes. Por ejemplo, en Brasil jugamos dos torneos paralelos en cuatro meses. En Argentina los torneos son más largos”. Por otra parte, la arquera, que fue figura en ambos partidos ante Boca en la final de la Copa de la Liga, expresó: “Para mi carrera significa sumar experiencia como jugadora profesional. Hace muchos años que juego al fútbol, en Formosa y en Córdoba, en la LCF. En 2020 firmé mi primer contrato profesional como jugadora, cobrando un sueldo por trabajar como jugadora profesional (en Racing) a mis 28 años. Hoy, con 31 años, seguir sumando experiencias de nivel es importante, especialmente para abrir la cancha a las generaciones futuras, que seguramente tendrán la posibilidad de tener su contrato profesional a edades más tempranas. El fútbol femenino no para de crecer”.

La promesa. En estos últimos años Brasil se ha transformado en un destino muy importante para las futbolistas argentinas. En el actual movimiento de pases, la primera transferencia fue la de la mediocampista central Catalina Ongaro, nacida el 26 de marzo de 2003 en Córdoba y surgida en Talleres (2014-2019). Tras jugar cuatro años en la UAI Urquiza emigró al Red Bull Bragantino, recientemente ascendido al Brasileirao Femenino A1. De esta manera, compartirá equipo por tercera vez con Gramaglia. “Estoy feliz por este nuevo comienzo. Vamos por un año lleno de alegrías”, escribió ‘Cata’ en sus redes sociales días atrás al arribar a Brasil.

La sorpresa. Sin dudas la partida de la ‘Pomu’ Sánchez de Belgrano dejó sorprendido a más de uno. La defensora fue más que una jugadora en las ‘Piratas’: fue pionera, referente, capitana y gestora de las hazañas del club de Alberdi en la disciplina. Sin embargo, a sus 34 años le surgió esta posibilidad, a la que no se podía negar, y decidió emigrar para jugar en Minas, de la segunda división de Brasil. Tras más de 15 años jugando con las ‘Celestes’, donde consiguió 23 títulos, la defensora recibió el llamado desde el vecino país tras la final ante Boca. La dirigencia de Belgrano entendió que era una oportunidad única y no le puso trabas para su partida.

Minas es un club exclusivo de fútbol femenino y apuesta a lograr el ascenso. “Quiero aprender del roce con otras jugadoras, de otras ligas”, contó la jugadora que prometió regresar al club de sus amores.

‘Pauli’ Gramaglia, ‘Pomu’ Sánchez y ‘Cata’ Ongaro son las cordobesas que jugarán en el fútbol brasilero; además de Yanina Sosa y Lourdes Sánchez, que jugaron la última temporada en Belgrano.

La élite brasilera

El torneo de Primera división del fútbol femenino brasileño inicia el 17 de marzo.El gran favorito es Corinthians, actual campeón del Brasileirão Femenino y de la Copa Libertadores.Hasta el momento, la contratación más resonante es la de la experimentada goleadora Cristiane, de 38 años, que estaba en Santos y fue contratada por Flamengo.

El certamen cada vez es más convocante tanto para el público como para las marcas. El ejemplo más reciente es el contrato que acaba de anunciar Palmeiras para que la casa de apuestas Esportes da Sorte sea su esponsor. El club no divulgó el monto del acuerdo, pero según el portal ‘Ge’ la cifra puede llegar a 20 millones de reales (unos 4,06 millones de dólares).