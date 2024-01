El Gobierno impulsa volver a un 0% de retenciones para las economías regionales

En un documento enviado al Congreso de la Nación, el Ejecutivo propone que esta eliminación de los derechos de exportación alcance a lacteos, arroz, maní y productos olivícolas y hortícolas. Opiniones a favor y en contra del gravamen.

El Gobierno propuso volver a «0%» los derechos de exportación (DEX) para las economías regionales y eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de subir las retenciones, manteniéndola solamente para reducirlas, según el documento que propone cambios al proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».

El documento establece la fijación «en un cero (0%) la alícuota de derecho de exportación para todas las mercaderías correspondientes a los complejos exportadores que se consignan en el Anexo V al presente artículo», como son los lácteos, arroz, maní, olivícola, hortícola y ovoproductos, entre otros.

Asimismo, indica que «el Poder Ejecutivo Nacional identificará las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) correspondientes a cada complejo exportador incluidos en dicho anexo».

En el siguiente artículo, «se delega en el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de estimular, en virtud de las circunstancias económicas imperantes, el desarrollo de determinados sectores siempre que no se comprometa la sostenibilidad fiscal, la facultad de reducir la alícuota de los derechos de exportación de todas aquellas posiciones arancelarias de la NMC, hasta el 0%».

Precisa además que el Poder Ejecutivo «podrá ejercer estas facultades hasta el próximo 31 de diciembre, inclusive», y que «las facultades a las que se refiere este artículo sólo podrán ser ejercidas previo informe técnico, debidamente fundado, del Ministerio de Economía».

El último sábado, el subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pedro Vigneau, afirmó que el Gobierno nacional aspira a que se dupliquen las exportaciones del agro para poder emprender un proceso de eliminación de los DEX para el sector.

«Necesitamos acomodar la macroeconomía, desarmar un montón de regulaciones que frenan el desarrollo federal de la Argentina y estimular producciones», evaluó Vigneau en diálogo con Radio La Red, y manifestó que «se están tomando medidas antipáticas, con las cuales filosóficamente no acordamos, pero entendemos que el equipo económico está poniendo todo para nivelar este avión y caminar el camino que queremos».

En este sentido, el funcionario subrayó que la actual gestión «apunta a que, cuando esto se nivele, se dupliquen las exportaciones del agro; a partir de ahí, liberar los DEX, porque venimos a terminar con los que se pusieron y los que ya estaban», recalcó.

En tanto, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, manifestó que el aumento de DEX «perjudicará las exportaciones y la generación de empleo de las economías regionales», al pronunciarse contra la medida.

Por su parte, el presidente del Frente Renovador (FR) bonaerense y vice del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados provincial, Rubén Eslaiman, expresó: «Sergio Massa lo decidió en su gestión y ahora seguimos luchando por cuidar las economías regionales. Desde el Frente Renovador le decimos no al aumento de retenciones».

También el vicepresidente de la Cámara baja bonaerense, Alexis Guerrera, sostuvo: «La Ley Ómnibus que quiere aprobar Javier Milei impone la vuelta de las retenciones que Sergio Massa […] eliminó para fomentar el desarrollo productivo y la generación de trabajo genuino en las distintas provincia argentinas».

Desde el territorio bonaerense también se pronunciaron otros diputados del FR, como Ayelén Rasquetti, quien indicó que «hoy, ante la mayor cosecha de la historia, el gobierno nacional pretende ahogar más a la producción nacional».

En la misma postura se expresaron por redes sociales Carlos Puglelli, Juan Malpeli y Ricardo Lissalde.

Mientras que en el fin de semana se expresó el titular del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins, para quien con una suba de las retenciones «en algunos casos va a haber rentabilidad negativa y va a significar una barrera para seguir exportando, y en otros va a ser una pérdida de oportunidad».

Desde Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro, también cuestionó el aumento de las retenciones «perjudica seriamente» a su provincia.

«No voy a acompañar el aumento de retenciones. El gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita», dijo Pullaro en su cuenta oficial de la red social X.

«Somos la segunda provincia exportadora, US$ 4 de cada US$ 10 que necesitamos para sacar al país del atraso, los aportan los santafesinos. Necesitamos un apoyo fuerte a la producción y a la industria que son los que generan empleo y nos van a dar las herramientas para que el país despegue», explicó Pullaro.