«El gran responsable de lo que pasa con la economía argentina es Mauricio Macri»

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de la CGT en Formosa, Hilario Martínez se refirió a la situación económica del país y cómo afecta al sector que representa; además lanzó que el responsable de lo que está pasando es Mauricio Macri y resaltó que la única persona que podría sacar el país adelante es Sergio Massa.

Primero, explicó que “dentro de lo que ya veníamos, esto trae consecuencias negativas para todos los asalariados” y por ello reconoció que “está muy difícil todo, a nivel nacional se está conversando, pero todavía no hay decisiones al respecto, seguramente que en la brevedad se llegará a alguna conclusión para ver cómo paliar este desfasaje que es dificilísimo para todos no solo para el trabajador, sino también para los empleadores que están en la incertidumbre total”.

Seguidamente contextualizó que: “hoy te vas a los corralones a querer comprar algo y todo el mundo está especulando (o no te venden o no tienen precio)”.

“Sabemos que hubo una devaluación del 20%, pero siempre están aquellos que aprovechan esto para aumentar aún más”, aseveró.

Por otro lado, al ser consultado por lo que pasa a nivel nacional y los responsables respondió el gremialista que “esto es una consecuencia larga, si bien algunos errores tuvo el primer ministro de economía que tuvo Alberto Fernández, el grueso de todo es lo que dejó Mauricio Macri, aunque nadie habla de eso es necesario decirlo; era predecible que esto iba a ocurrir porque metieron de nuevo al Fondo Monetario Internacional. El gran responsable de todo esto y de lo que pasa con nuestra economía es Macri”.

Sergio Massa

A continuación, cuando se le preguntó por cómo se arregla el país, Martínez consideró que “el único que puede arreglar el país si gana es Sergio Massa que tuvo el coraje de agarrar Ministerio de Economía cuando nadie más lo que quería hacer. Hay que sacarse el sombrero con él por haber parado la pelota durante un tiempo, y ahora esta nuevamente tratando de buscar soluciones para frenar el avance de los formadores de precios en la República Argentina que son los mismos de siempre”.

Milei y Bulrrich

Por otro lado, al hablar del líder de la Libertad Avanza Javier Milei expuso: “él va a destrozar nuestro país, más de lo que ya está, si gana quiere quitar derechos, el Ministerio de Salud, Educación, etc, en definitiva, quiere sacar todo. Es una cosa de locos, quienes lo voten son suicidas y después se van a arrepentir para toda la vida, pero ya va a ser tarde”.

“Sinceramente no creo que Milei ni Bullrich lleguen a la presidencia, porque la gente es inteligente, además hay muchos que no fueron a votar en las PASO, pero en octubre sui habrá un repunte de votos. Estoy convencido que nuestro pueblo es maduro”, expresó y sentenció que “no tienen ningún proyecto político”.

“Ante la devaluación del peso, Massa está buscando la forma y realizando un estudio profundo para tratar de paliar la situación para los trabajadores”, manifestó.

Formosa

En el ámbito local, cuando se le preguntó si es que hay “conversaciones” con el gobierno de la provincia de Formosa para alguna suba salarial dejó en claro: “la conversación es permanente, no somos una isla, yo tengo la seguridad que el gobernador Insfrán siempre está buscando soluciones para los estatales”.

“Veníamos bien nosotros, siempre un poquito arriba de la inflación, pero con esta devaluación que hubo quedamos empatados para abajo, creo que alguna solución vamos a tener en breve”, señaló.

En lo que se refiere al sector de la construcción, asintió: “las obras privadas están trabajando y hasta el momento están resintiendo. En cuanto a las nacionales si vienen lentas porque los fondos fueron retaceados, si bien las empresas siguen trabajando lo hacen en un 60% las obras viales y muchas que realizan viviendas dejaron de trabajar porque no tienen espalda para soportar todo esto. Las obras que si efectivamente continúan con su plantel completo son las que se ejecutan con fondos provinciales”.