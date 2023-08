El HCD trataría hoy la suba del boleto del transporte público de pasajeros

Ayer, sesionó la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante donde uno de los temas abordados fue el pedido de la empresa Crucero del Sur para llevar el costo del boleto a $300. Esta cuestión podría ser abordada y aprobada en la sesión de hoy.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el concejal radical Enzo Casadei cuestionó la poca “transparencia” que hay en torno a la solicitud y lamentó que por “decisión” del oficialismo “los vecinos de la ciudad van a tener que afrontar un nuevo golpe al bolsillo”.

“Tuvimos la reunión de la Comisión de Transporte donde el oficialismo plantea la necesidad de aumentar la tarifa del transporte público, la verdad es que creemos que más allá de la urgencia económica que pueda evidenciarse en el contexto local y nacional en materia de transporte, a nosotros que somos detallistas y queremos acceder a la información estos tratamientos exprés no corresponden nos generan un poco de resquemor porque necesitamos ver el pedido de la empresa, sus números, sobre todo teniendo en cuenta que sigue siendo una empresa que intervenida por el Municipio”, comenzó explicando el concejal.

Para el edil “estamos en un cuello de botella” porque el oficialismo no definió -por lo menos en Comisión- cuál es el numero final al cual llevarán el costo del boleto. “En principio hay un pedido de Crucero del Sur que data de marzo donde habla de un boleto de $185, y aparentemente ya llegó al Concejo Deliberante el nuevo pedido que ingresaría mañana -por hoy- para llevar el boleto a $300”, dijo.

“Si nos ponemos detallistas, cada pedido de la empresa deber estar suscripto por contador publico y certificado por el Concejo Profesional de Ciencias Económicas, y esto no se cumple”, cuestionó Casadei y lamentó que Crucero del Sur “hace lo que quiere” en Formosa y “nosotros no estamos para cumplir los deseos de ellos, sino para velar por los intereses de transporte público”.

“Quedó clarísimo que cada aumento no ha mejorado sustancialmente el servicio, creo que son otras las variables que están en juego, que el sistema de transporte público de pasajeros está en crisis desde hace un montón de tiempo, incluso el oficialismo va a levantar la mano para aprobar la suba del boleto, reconociendo la crisis del transporte cuya firma de Sergio Massa puede solucionar la distribución de subsidios para el transporte del interior que podrían alivianar este aumento en los bolsillos de los usuarios de Formosa, sin embargo sigue concentrando todo el em AMBA”, cuestionó el radical.

“En Formosa el tratamiento de los pedidos de suba son pocos transparentes, a nosotros nos gustaría acceder a más información para tener un real diagnóstico y poder aportar soluciones. Veremos que resuelve el oficialismo y seguramente los vecinos de la ciudad van a tener que afrontar un nuevo golpe al bolsillo”, cerró diciendo el concejal capitalino de la UCR.

Relacionado