El mensaje de Cande Tinelli luego del alta de Soledad Aquino: “Háganse chequeos, cuídense y no pierdan sus vínculos”

Este jueves, Soledad Aquino fue dada de alta de su internación dos meses después de su trasplante de hígado. Y su hija Cande Tinelli compartió en sus historias de Instagram su agradecimiento por los mensajes que le hicieron llegar sus seguidores, sus sensaciones ante esta evolución y además dio detalles acerca de cómo continuará la recuperación de su madre, quien entrará en una etapa de rehabilitación física.

“Gracias por sus mensajes, por escribirme por el alta de mamá. La verdad que son lo más, todos! Me pone muy feliz recibir sus mensajes, me dan fuerza para seguir adelante, peleándola”, dijo la hermana de Mica Tinelli en quince segundos, a los que les agregó un elocuente sobreimpreso enfatizado por sus mayúsculas y signos de exclamación: “GRACIAS!!!!”.

Después describió las afecciones de Soledad tras la internación, a la vez en que contó cómo seguirá la recuperación: “Porque ella tuvo el alta de terapia intensiva, después de dos meses en los que la luchó mucho día a día. Y ahora le toca la parte de rehabilitación física porque perdió mucha fuerza, mucha masa muscular, en realidad”, dijo Cande.

“Esto es lento pero, paso a paso, va evolucionando y estamos todo el tiempo ahí, con ella constantemente. Bueno, a Mica ya la ven en sus historias pero estamos felices. Así que si pueden, en sus casa, abran un vino y brinden por mamá”, sugirió a sus cercanos y seguidores. Y también agregó texto de gratitud en la misma línea: “Y por tener salud, que es fundamental. Háganse chequeos, cuídense y, como dije en mi posteo, no pierdan sus vínculos. La familia es lo más importante que hay y son los que siempre van a estar ahí”.

“Tengan fe, los milagros existen”, había escrito Cande en una de sus historias de Instagram junto con una foto de su mano tomando la de su mamá, Soledad Aquino: una postal publicada horas después de que la ex mujer de Marcelo Tinelli haya recibido el alta casi dos meses después de su trasplante de hígado. La mamá de Candelaria y Micaela dejó su habitación en el Sanatorio de la Trinidad Palermo, donde fue intervenida, y continuará con su recuperación en un centro de rehabilitación

“Vamos Sole”, expresó Marcelo Tinelli al compartir en su cuenta de Twitter la noticia del alta de Soledad, confirmada por Teleshow. Mica también compartió la foto de su hermana y le agradeció a una amiga suya por el apoyo recibido en el difícil momento.

Aquino estaba internada por una hemorragia intestinal y tras contraer coronavirus, pasó a estar en la lista de espera del INCUCAI para recibir un hígado. Finalmente el 10 de junio recibió el tan anhelado órgano. Desde el primer momento, además de sus hijas, todo el entorno de Marcelo Tinelli estuvo pendiente de la salud de Soledad. Incluso Paula Robles, ex mujer del conductor de ShowMatch y mamá de Francisco y Juana, usó sus redes sociales para pedir donantes de sangre.

En más de una ocasión, el conductor usó el aire de su programa para darle fuerzas a la mamá de sus hijas. “Voy a aprovechar este momento también para levantar las manos y dedicarle este programa a mi ex mujer, a Sole, que está pasando un momento difícil después del trasplante de hígado. Toda la familia levantamos las manos permanente”.

