Unión goleó a San Lorenzo y le dio un baño de realidad

La película es repetida, siempre con color azulgrana y un final carente de aplausos. Sucedió en los últimos años, no importa quién esté sentado en el banco. Puede ser Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, cualquier interino (Monarriz, Tocalli o Romagnoli), Mariano Soso o Diego Dabove. Hay ilusión, un arranque que suele ser prometedor y de pronto, un porrazo. Entonces, la pregunta que repiquetea en torno a Paolo Montero tiene que ver con el futuro. ¿Cuánto pesará esta derrota dura, una goleada que desnuda deficiencias y obliga a replanteos? Unión tuvo una tarde soñada, un juego de alto vuelo, lo sacudió con una goleada inolvidable y lo dejó sin invicto en la tarde santafesina.

Le bastaron cuarenta y cinco minutos para exponer cada una de las falencias de San Lorenzo. Algo se había vislumbrado contra Banfield, hace una semana en el Nuevo Gasómetro. Especialmente, por la izquierda. No obstante, no se esperaba semejante colapso defensivo: todos los goles en el primer tiempo llegaron por el sector más endeble, el que ocupa Gabriel Rojas y tiene por delante a un compañero que poco está acostumbrado a los relevos, Angel Romero.

Entonces, surge otro interrogante que apunta al entrenador: ¿quién es el responsable? ¿El paraguayo, que no siente la marca ni el retroceso y se ve obligado por la coyuntura a esforzarse en una posición poco habitual? ¿O Montero, que eligió mal a los intérpretes? Angel, justamente, se equivocó en el gol que abrió el partido. No controló bien una pelota contra el lateral y ese saque de costado terminó adentro del arco de Sebastián Torrico. El centro atrás de Daniel Juárez encontró una floja respuesta del mendocino, quien quiso rechazar con las piernas y no utilizó las manos, y Federico Gattoni se llevó la pelota puesta.

A bordo de la ventaja, Unión le cedió terreno a San Lorenzo con el objetivo de lastimar en cada contra. Y su visitante ilustre cayó en la trampa. No hubo gol de Juárez porque Torrico reaccionó notablemente para tapar el cabezazo del jujeño en una réplica que había comenzado en un tiro libre a favor del Ciclón a metros del área de Sebastián Moyano. Y lo perdió Ezequiel Cañete, mano a mano con Torrico, después de otra gran asistencia del pibe Juárez.

San Lorenzo lució lento, con muchos pases cortos, siempre con Néstor Ortigoza en la organización, pero muy poca agresividad. El único que se animaba a encarar y gambetear era Angel. Su hermano Oscar se perdía por el centro. Y a veces rompía Julián Palacios. Todo sin peligro para Moyano.

Y en dos minutos, cuando se consumía la primera etapa, lo liquidó con dos jugadas que tuvieron otra vez como protagonistas a Kevin Zenón, Daniel Juárez, Mauro Pittón y Federico Vera. ¡Hubo 15 toques! Salió lejos Gattoni, fue superado Rojas y quedó desparramado Yeison Gordillo. Cuqui Márquez mostró su categoría de goleador. Y de otro saque de costado, llegó el tercero. El último centro fue de Cañete y por el segundo palo Lucas Esquivel cabeceó al gol.

Montero hizo un cambio atrás. Sacó a Alejandro Donatti, quien no jugaba desde mayo, y apostó al pibe Flores, que venía compartiendo la zaga con Gattoni. Lanzó a los laterales al ataque, intentó conectar a los Romero por el centro y mostró otra cara en el comienzo del segundo tiempo. Sin embargo, la única jugada con lucidez estuvo en un pase filtrado de Ortigoza, un pique entre los centrales de Palacios y el tiro de zurda del pibe de 22 años que pegó en el palo.

Después, no produjo nada. Alguna acción individual de los paraguayos, chicos que no ofrecieron soluciones (Alexis Sabella, Mariano Peralta Bauer y Francisco Galván) y enormes dificultades para construir el juego. Y Juan Manuel Azconzábal aprovechó sus cambios. Nunca desarmó el 5-4-1, pero se desplegó mucho más con los ingresos de Juan Manuel García, Enzo Roldán y Cristian Insaurralde, quien pegó el cuarto grito con un remate a colocar, después de una pelota que Peruzzi perdió contra el banderín del córner.

Hacía 19 años que Unión no le ganaba por este resultado a San Lorenzo, que en su semana más feliz por la ley de rezonificación terminó apabullado y cargado de preocupación.

