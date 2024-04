Otro golpe argentino en el Madrid Open: María Lourdes Carlé eliminó a la 19° del mundo

El tenis femenino argentino sigue sumando alegrías en este momento histórico que atraviesa con tres representantes en el Top 100 de la WTA. María Lourdes Carlé, tras eliminar a la ex campeona del US Open Emma Raducanu, firmó un nuevo golpe en su historial tras imponerse en el Madrid Open a la 19° del mundo Veronika Kudermétova.

Ubicada en el 82° escalafón del conteo femenino, la jugadora de 24 años venció con un doble 6-4 a la rusa en un partido que se extendió por más de dos horas y ahora tendrá otro duelo de alto riesgo en la tercera ronda contra la letona Jelena Ostapenko, que es la 10 del mundo y superó en su estreno a la española Jéssica Bouzas.

Kudermetova tiene 27 años, suma dos títulos en la WTA y llegó a ser 9 del planeta en el 2022. Pero el dato más relevante es que Carlé llegó al main draw tras haber superado la qualy, donde dejó en el camino a las australianas Taylah Preston y Astra Sharma.

Este gran inicio en el WTA 1000, uno de los certámenes más importantes del circuito, le permite a la argentina ubicarse en el ranking en vivo cerca del Top 70 con posibilidades de seguir mejorando su posición. Hay que tener en cuenta que Argentina tiene por primera vez en 18 años tres representantes en el Top 100 con Nadia Podoroska (66°) y Julia Riera (94°), algo que había sucedido por última vez en 2005 de la mano de Paola Suárez, Gisela Dulko y Mariana Díaz Oliva.

Carlé es la única representante activa del país en el cuadro femenino de Madrid, ya que Podoroska perdió en segunda fase ante la norteamericana Emma Navarro tras haber debutado triunfalmente contra la checa Katerina Siniaková.

En el lado masculino, Francisco Cerundolo se metió en tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras superar al húngaro Fabián Marozsán (6-2 y 7-6) y Sebastián Báez lo imitó luego de imponerse sobre el francés Luca Van Assche (6-4, 6-7 y 6-3). Irán ante los norteamericanos Tommy Paul y Taylor Fritz, respectivamente.

En el registro negativo hay que sumar las caídas de Facundo Bagnis (6-1 y 6-4 contra el ruso Andréi Rublev) y de Tomás Etcheverry (7-6 y 6-3 vs. el canadiense Denis Shapovalov). Previamente había quedado afuera Facundo Díaz Acosta, quien también fue superado por Shapovalov, pero en su estreno: cayó por 6-4, 3-6 y 6-3.