El ministro Guzmán se reunirá con los gobernadores el 5 de enero

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá el miércoles 5 de enero con los gobernadores para ponerlos al tanto de las negociaciones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció esta tarde el presidente Alberto Fernández.

El encuentro fue oficializado por el jefe del Estado, durante la firma del nuevo Consenso Fiscal 2022 con 23 gobernadores, en un acto que se llevó a cabo ayer en Casa de Gobierno.

«Le he pedido a Martín (Guzmán) que haga una presentación a todos los gobernadores explicándole claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema (solo) del gobierno, sino de toda la Argentina», dijo Fernández esta tarde.

«Cuanto más la transparentemos, mejor va a ser», agregó.

Al hablar ante los gobernadores, Fernández les dijo: «los convoco el 5 de enero a Buenos Aires, para que Martin con detalle, con mucho detalle, les pueda explicar exactamente en qué punto estamos con la discusión con el FMI y que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo».

«Es un tema que obviamente una vez que lo resolvamos terminará en el Congreso, para que el Congreso lo apruebe o no, pero a mi me importa mucho que los gobernadores estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, qué es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando», subrayó el Presidente.

En base a lo anticipado por el jefe del Estado, el encuentro entre Guzmán y los mandatarios provinciales se llevará a cabo el 5 de enero, a las 17.

Sobre el Consenso Fiscal firmado hoy, Fernández dijo que “este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales, así que les agradezco desde ese lugar porque nos ayuda mucho a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo, con la participación de todos y buscando consensos”.

