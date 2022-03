Compartir

Linkedin Print

Tras cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y y lograr una prórroga hasta el 31 de marzo los dos pagos de capital que enfrentaba la Argentina esta semana por USD 2800 millones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viaja a Francia para avanzar en las negociaciones para refinanciar la deuda pendiente con el Club de París por 1515 millones de dólares.

Según informó el Palacio de Hacienda, “el ministro tiene previsto reunirse mañana, (hoy), con el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin”, del ministerio que conduce Bruno Le Maire.

Economía informó que “tras las negociaciones emprendidas por Guzmán, la Argentina había alcanzado en junio del año pasado un puente de tiempo con el Club de París hasta 31 marzo de 2022. El entendimiento había evitado el default e implicó un alivio financiero para la Argentina de 2000 millones de dólares”, dado que se renegoció el acuerdo que había firmado el último ministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof.

La propuesta preliminar de Guzmán es tener un acuerdo a siete años, con un período de dos años de gracia, con una tasa de interés del 1% en los primeros 24 meses y luego una del 1,5%, frente al 9% que se disparó por el acuerdo firmado con Kicillof en 2014 por no tener un acuerdo con el FMI.

El viernes 25 el directorio del Fondo se reunirá para debatir el acuerdo técnico alcanzado por el staff del organismo con el Gobierno y se prevé que, aunque haya quejas, sea aprobado; no existen antecedentes de acuerdos elevados -y considerados informalmente antes por el board- que luego sean rechazados en el plenario de los 24 directores que se reúnen habitualmente.

La convalidación de este acuerdo con el Fondo es un paso necesario para que el Club de París acepte una refinanciación más extensa y con una tasa más baja, tal como se lo planteó Francia a Guzmán en 2021.

En junio pasado, Guzmán anunció: “Hemos llegado a un entendimiento con el Club de París para obtener un puente de tiempo que nos permita no tener que enfrentar una situación de incumplimiento o default el día 31 de julio de este año”, anunció al comienzo de esta semana el ministro de Economía Martín Guzmán. Y agregó que “en el período de 8 meses” se hará frente “a un conjunto de pagos que sumarán alrededor de 430 millones de dólares”, lo cual “implica un alivio financiero para la Argentina de 2.000 millones de dólares entre ahora y el 31 de marzo”.

Los detalles del preacuerdo

El anexo del decreto, con el listado de las agencias gubernamentales acreedoras, precisa que la segunda cuota se pagaría el 28 de febrero de 2022, esto es, un mes antes que el plazo establecido para llegar a un acuerdo definitivo sobre la forma y los plazos de pago del saldo adeudado.

El presidente Alberto Fernández, Guzmán y el resto de los ministros firmaron el decreto que dispuso, “en el marco del entendimiento alcanzado con el Club de Paris, el diferimiento de los pagos de las deudas contraídas en virtud de los Acuerdos Bilaterales suscriptos con los países nucleados en el Club de París, con excepción de los alcanzados por el artículo 2º del presente decreto, hasta que el Ministerio de Economía determine su reanudación en virtud del avance de las negociaciones con dichos países, o por así definirlo el nuevo acuerdo marco alcanzado, o hasta el 31 de marzo de 2022, lo que ocurra primero”. Los países a los que se hace mención en el artículo 2, a los que se autorizó la realización de pagos parciales de los servicios de deuda son: Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Austria, Canadá, Israel, Italia, Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido, y Países Bajos.

La Argentina pasó el 31 de mayo de 2021 como última fecha de pago hacia ese consorcio de naciones y se abrió una ventana de 60 días hasta fines de julio. Tras ese plazo de gracia, los países miembros podrían declarar al Estado argentino en situación de impago de su deuda.

Más de la mitad de la deuda argentina con el Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28 por ciento).

Los acreedores

El anexo permite entender mejor qué tipos de deuda se negocian en el marco del Club de París. El listado incluye deudas con agencias gubernamentales, como Delcredere Ducroire, una entidad oficial de crédito de Bélgica, o el Banco de Desarrollo de Exportaciones de Canadá, el Fondo de Crédito a las Exportaciones (Eksport Kredit Fonden) de Dinamarca, el Banco de Francia, la agencia aseguradora del comercio exterior del país galo (Compagnie Francaise D’Assurance pour le Commerce Exterieur, Coface), la aseguradora Euler Hermes, de Alemania que es, por país, el principal acreedor argentino en el marco del Club. También hay cuatro créditos impagos con agencias de Italia (dos en euros y dos en dólares), con los ExImbank de Japón y EEUU y deudas cuyos acreedores son directamente -según está escrito en el Anexo- los “Gobiernos” de España e Israel.

En total, son 40 créditos concedidos por agencias de 16 países. La antigüedad de los créditos originales hace que varios de ellos estén nominados en monedas ya inexistentes, como el franco francés y las coronas sueca y danesa, que desde entonces fueron reemplazadas por el euro. El anexo detalla la deuda y el valor de las cuotas a pagar en la moneda original y no incluye una conversión del total a una moneda, como el dólar o el euro, pero Guzmán dijo que el acuerdo implica pagos por el equivalente a USD 430 millones.

Además, mañana en París el ministro participará de un encuentro ministerial de la Agencia Internacional de Energía que reunirá a las máximas autoridades de energía de los países líderes, para coordinar acciones en el contexto de la crisis energética mundial. También mantendrá reuniones con empresas del sector energético, como la semana pasada en Houston, luego del fuerte enfrentamiento con el secretario del Energía, Darío Martínez, por los fondos para el gas para el próximo invierno, como informó este medio.

Compartir

Linkedin Print