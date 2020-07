El Moto GP vuelve este domingo en Jerez de la Frontera

Compartir

El francés Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) dominó la clasificación del Moto GP en el circuito de Jerez de la Frontera, escenario de la apertura de la temporada 2020. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) fue segundo en un “1-2” para la terminal de los tres diapasones. Marc Márquez (Repsol Honda Team) cerró los tres primeros lugares.

Tras haber dado una muestra de su potencial en el arranque del sábado, Quartararo termina la actividad del día con un registro de 1:36.705, marca que le permitió bajar en 101 milésimas su propio récord del trazado. Además, logró la primera pole del campeonato, su séptima en la categoría reina y la décima en su trayectoria mundialista.

El oriundo de Niza relegó por 13 centésimas a Viñales, quien será su compañero de equipo en 2021. Por su parte, Márquez concluyó tercero, a 15 centésimas de la punta, mientras que los hombres del Pramac Racing, Francesco Bagnaia y Jack Miller, se metieron cuarto y quinto, respectivamente.

El top diez lo completaron Cal Crutchlow (LCR Honda), Pol Espargaró (Red Bull KTM), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) y Franco Morbidelli (Petronas Yamaha).

La Qualy 2 no tuvo excenta de caídas, ya que Dovizioso y Rins tuvieron fuertes idas al suelo. El español de Suzuki fue enviado al centro médico del circuito para revisión más exhaustiva, mientras que Miller fue otro de los protagonizó un accidente durante la tanda.

Con dos Yamaha y una Honda en la primera fila, la carrera del Moto GP se disputará este domingo a partir de las 9 hora argentina.

Campeonato

corto y compacto

Para esta temporada fuera de lo común se ha reducido al máximo el personal en el paddock. El protocolo indica que habrá 40 personas en los equipos oficiales de MotoGP y 25 en los equipos satélites. Mientras que serán 20 en los de Moto2 y sólo 15 en los de Moto3. Habrá constantes tests y se intentará minimizar los riesgos con unos estrictos controles sanitarios. El objetivo es que la categoría se pueda celebrar sin grandes problemas. Además, las carreras serán a puertas cerradas, es decir sin público.

Lo que más llama la atención de esta temporada será es que todo se concentrará en cinco meses. Serán sólo 13 carreras, todas ellas en Europa. Que haya más fechas, está por verse. Y el campeonato tendrá más fechas españolas que nunca antes con siete Grandes Premios en España. Se trata de un certamen corto y muy compacto.

En cuanto a los nombres propios de MotoGP para ellos será esencial no cometer errores. Lo sabe el gran favorito, Marc Márquez, y son conscientes de ello los aspirantes a destronar al hexacampeón de la categoría reina (ocho títulos en total). Hay otro aspecto a considerar: será esencial empezar bien por si hubiera un abrupto corte de temporada forzado por un rebrote de COVID-19. Toda precaución es poca en estos tiempos tan duros que estamos viviendo y además imprevisibles.

¿Y qué se puede esperar de los rivales de Marc? A priori, el principal es Andrea Dovizioso. Pero llega con dudas al inicio. Se lesionó practicando motocross y no está al 100%. Encima está sin renovar con Ducati. Los de Borgo Panigale no transmiten las sensaciones de años pasados, pero la competición quitará o dará razones.

Yamaha, con Maverick Viñales a la cabeza, parece más fuerte este año. Mientras, Valentino Rossi tendrá la motivación especial de cerrar un ciclo, ya que el año que viene correrá con Petronas, equipo satélite del fabricante nipón.