El Municipio prepara variadas actividades por el Día Mundial del Síndrome de Down

La Coordinación de Acción Social de la comuna capitalina, a través de su Dirección de Discapacidad, se encuentra trabajando en la organización de diversas actividades que se desarrollarán el próximo lunes 21 de marzo en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down.

Al respecto, la directora de Discapacidad, Lic. Magdalena Ydoyaga, comentó que este año se trabajará bajo el lema “Decidimos”, a través del cual se realizarán actividades que tienen como objetivo fundamental crear conciencia y sensibilizar sobre el valor que tienen las personas con Síndrome de Down y su inclusión efectiva en la sociedad.

En ese sentido, en un trabajo conjunto con la Asociación Down Formosa, el lunes 21, a las 18 horas, en el Centro Cultural Municipal, sito en Pringles y Rivadavia, se llevará a cabo una charla informativa con la disertación del representante del INADI en Formosa, Héctor Fabián González, y la Dra. Marisol Pando, del Tribunal de Familia del Poder Judicial

Señaló que en forma paralela se abrirá un espacio de expresión artística bajo el lema “Así me veo yo”, donde los niños, niñas y jóvenes realizarán retratos de sí mismos y de cómo se perciben, trabajos que se exhibirán posteriormente.

“Desde la Municipalidad seguimos trabajando fuertemente con los talleres SuperArte para lograr, sobre todo, la propia independencia y autonomía de niños, niñas y jóvenes, acompañados por la Asociación Down Formosa que preside la Dra. Silvia Donkin”, resaltó Ydoyaga.

Seguidamente, la funcionaria comunal indicó que “la idea es poder concientizar y dar una participación activa a estas personas dentro de la comunidad y que puedan gozar de sus derechos”.

“Las distintas políticas públicas que se llevan adelante desde la gestión del intendente Jorge Jofré tienen como objetivo fundamental que las personas con Síndrome de Down puedan acceder a una adecuada formación y capacitación para tener la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral”, concluyó.

