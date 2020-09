El padre de Diego Ramos murió de coronavirus

Compartir

Linkedin Print

Hoy, Diego Ramos utilizó su cuenta de Instagram para comunicar que su padre murió de coronavirus. El actor contó, además, que tanto él como su madre habían contraído el virus. Mientras que el actor ya terminó la etapa de aislamiento, a ella todavía le faltan unos días.

“Chau pa”, fue la primera frase que escribió Diego en la red social en la que tiene más de medio millón de seguidores, y acompañó el posteo con una foto de su padre.

“Terminé mi aislamiento por COVID-19 positivo. Mi mamá sigue aislada unos días y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar”, indicó el protagonista de Sex, obra que regresó al teatro en agosto, bajo estrictos protocolos. “No me gusta aleccionar –continuó–, pero si estás pensando ‘mejor lo tengo y me lo saco de encima’, te cuento que no está bueno. No sabés quién se puede contagiar y cómo le va a afectar, cómo te puede afectar a vos y qué vas a sentir”, agregó el actor.

Luego de contar su experiencia, Diego Ramos indicó cómo transita este difícil momento, entre la angustia por la pérdida de su padre y no poder acompañar a su madre, que todavía está aislada luego de haber dado positivo de coronavirus. “Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad”, aseguró sobre los días en que él también estuvo cumpliendo con el aislamiento.

“Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar”, concluyó en su posteo Diego Ramos.

Las últimas semanas, Diego Ramos brindó distintas entrevistas virtuales a través de la plataforma Zoom. Allí promocionaba la obra de José María Muscari que se realiza de forma presencial en el teatro y también por streaming. Cauteloso y cuidando su intimidad y la de su familia, el actor había decidido mantener en reserva que había dado positivo de coronavirus, al igual que sus padres.

En el posteo que realizó el actor, se destacan los mensajes de sus seguidores, pero también de varios de sus colegas, que lo acompañan en este difícil momento. “Abrazo, amigo querido”, escribió Griselda Siciliani, con quien compartió elenco en Educando a Nina. “Ray”, comentó Nancy Dupláa, y agregó el emoji de un corazón rojo.