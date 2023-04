El PJ nacional convocó a un congreso para el 16 de mayo en Ferro

El Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) convocó a un congreso partidario en el microestadio del club Ferro, en la ciudad de Buenos Aires, para el próximo martes 16 de mayo, según confirmaron fuentes partidarias. La decisión se adoptó durante la reunión que se realiza encabezada por el Presidente y titular del PJ, Alberto Fernández.

El mandatario, quien llegó a las 18.15, preside el encuentro en su carácter de titular del Consejo Nacional de forma presencial en la sede del PJ, ubicada en la calle Matheu 130 del barrio porteño de Balvanera, mientras que otros dirigentes participan en forma virtual desde la plataforma Zoom.

Entre los presentes en la reunión, que se realiza en el 1 piso de la histórica sede partidaria, se encuentran Agustín Rossi, Axel Kicillof, Eduardo De Pedro, Santiago Cafiero, Julio Vitobello, Victoria Tolosa Paz, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Juan Manuel Olmos, Andrés Rodríguez, Víctor Santa María, Guillermo Oliveri, Hugo Yasky, Fernando Navarro, Sergio Berni, y Gustavo Menéndez.

El encuentro se realiza a casi dos meses de la fecha límite para presentar las listas de precandidatos y tras el anuncio realizado por Fernández sobre su decisión de no postularse a la reelección, lo que aceleró el proceso de negociaciones dentro el FdT, donde el PJ sigue siendo la columna vertebral de la coalición oficialista.

«Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos», expresó el mandatario en un video difundido esta mañana en redes, titulado «Mi decisión», en el que planteó además que «el contexto económico» y en particular «la seguía más importante en más de un siglo» lo obligan a dedicar todos sus esfuerzos a dar respuesta a «los problemas de la Argentina».

De ese modo, en un video de poco más de siete minutos, el Presidente anunció esta mañana su decisión de no ir por la reelección para «concentrarse en resolver los problemas de los argentinos. Se pone al frente de las PASO y el armado electoral», informaron desde la Presidencia de la Nación.

El sorpresivo anuncio cambió el marco del encuentro formal del consejo partidario, que se realiza con la presencia de sus 75 miembros, con una única misión: fijar la fecha del próximo congreso partidario.

Este cónclave partidario se realizará en la primera quincena de mayo -según estiman fuentes partidarias- con el objeto de habilitar formalmente al PJ a participar de un frente electoral.

En la reunión se avanzaría también en las reglas de participación y buena convivencia para la campaña de las PASO, en todas las categorías, aunque para esto hay un margen de tiempo que se extiende hasta el 14 de junio, cuando vence el plazo para presentar alianzas y frentes, según el cronograma electoral establecido por la Ley vigente.

Si bien la reunión podría ser corta, por el temario incluido en el orden del día, varios consejeros ya han anticipado que pedirán la palabra para dar sus puntos de vistas sobre la situación actual del país y las posibilidades electorales del oficialismo.

La realización de las primarias abiertas o insistir con la necesidad de tener una fórmula presidencial de consenso será otro de los temas que surgirá en los discursos de los consejeros, aunque ya este punto ha quedado casi saldado con la decisión del Presidente en la que además brega por la realización de unas PASO en el FdT.

Los dirigentes que acompañan a Alberto Fernández en la conducción partidaria son: la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez (Vicepresidenta 1°); el gobernador bonaerense Axel Kicillof (Vicepresidente 2°); la vicegobernadora chaqueña Analía Rach Quiroga (Vicepresidenta 3°); el gobernador tucumano Juan Manzur (Vicepresidente 4°); y la senadora por Catamarca Lucía Corpacci (Vicepresidenta 5°).

Los ministros que integran el órgano Ejecutivo del PJ son Santiago Cafiero (Cancillería); Agustín Rossi (Jefatura de Gabinete); Eduardo ‘Wado’ De Pedro (Interior); Jorge Taiana (Defensa); Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social); y Raquel ‘Kelly’ Kismer de Olmos (Trabajo).

