El sábado se pone en marcha el Regional NEA de rugby

Se inicia el XXIVº torneo Regional de clubes de Rugby del Nordeste en Primera e Intermedia. Aranduroga recibe a Aguará. En tanto que Taraguy visita a Capri y San Patricio tendrá fecha libre, en esta primera fecha. En Resistencia habrá dos duelos, uno de ellos el clásico chaqueño.

Ya se conoce como será el programa de partidos de la primera fecha de la 24 edición del certamen más importante de rugby de la región. De la que participan 10 clubes, tanto en Primera división como en Intermedia. Se destaca el clásico chaqueño donde el tricampeón defensor del título, Curne, recibirá a Regatas.

Las “cebras” subcampeones, reciben a Aguará y Taraguy visita a CAPRI en el estreno de los correntinos. Completan el programa, Sixty y Curda, teniendo fecha libre San Pa y San José.

Esta primera fecha tendrá un solo duelo en Corrientes, dos en Resistencia y uno en Posadas. La primera fase del torneo, tendrá a los equipos divididos en dos zonas de 5 equipos cada uno y no habrá duelos interzonales, como si hubo en el 2023. Por lo que habrá dos equipos libres por jornada, durante las primeras cinco semanas. Luego jugarán todos contra todos, sumando puntos para sus respectivas zonas.

Recordemos que el sistema de juego es el mismo del año pasado, los ganadores de zona clasifican directamente a semifinales. En tanto que los segundos y terceros de cada zona jugarán los Play Off.

Primera Fecha

Sábado 13

Primera división

16.15: CURNE vs. Regatas

16.15: Sixty vs. CURDA

16.15: Aranduroga vs. Aguará

16.15: CAPRI vs. Taraguy

Intermedia

14.30: CURNE vs. Regatas

14.30: Sixty vs. CURDA

14.30: Aranduroga vs. Aguará

14.30: CAPRI vs. Taraguy

Zona Campeonato

Zona A: Curne, Sixty, Curda, Regatas y San Patricio.

Zona B: Aranduroga, Taragüy, Capri, Aguará y San José.

Ascenso

Zona A: Tortugas de Santo Tomé; Pay Ubre de Mercedes; Centro de Cazadores de Posadas; Lomas de Posadas.

Zona B: Mamangá de Montecarlo, Cataratas RC de Puerto Iguazú, Tacurú de Posadas y Carayá de Eldorado.

Zona C: Aborigen, Chajá, Caza y Pesca y Qompi de Formosa.

Zona D: Italiana de Charata, UNCAus de Sáenz Peña, Cotton de Villa Ángela y Abipones de Castelli.

El fixture

Primera fecha-13 de abril

Zona A: Curne vs Regatas; Sixty vs Curda. Libre: San Patricio.

Zona B: Aranduroga vs Aguará; Capri vs Taragüy. Libre: San José.

Segunda fecha-20 de abril

Zona a: Curda vs Curne; Regatas vs San Patricio. Libre: Sixty.

Zona B: Capri vs Aranduroga; Aguará vs San José. Libre: Taragüy.

Tercera fecha-27 de abril

Zona A: Curne vs Sixty; San Patricio vs Curda. Libre: Regatas Rcia.

Zona B: Aranduroga vs Taragüy; San José vs Capri. Libre: Aguará.

Cuarta fecha-4 de mayo:

Zona A: Sixty vs San Patricio; Curda vs Regatas Rcia. Libre: Curne.

Zona B: Taragüy vs San José; Capri vs Aguará. Libre: Aranduroga.

Quinta fecha-11 de mayo

Zona A: Sixty vs Regatas; San Patricio vs Curne. Libre: Curda.

Zona B: Aguará vs Taragüy; San José vs Aranduroga. Libre: Capri.

Segunda etapa

Sexta fecha-18 de mayo: San José vs San Patricio; Regatas vs Curne; Aguará vs Aranduroga; Taragüy vs Capri; Curda vs Sixty.

Séptima fecha-1 de junio: Sixty vs San José; Taragüy vs Curda; Aranduroga vs Capri; Aguará vs Curne; San Patricio vs Regatas.

Octava fecha-8 de junio: Regatas vs San José; San Patricio vs Aguará; Curne vs Capri; Aranduroga vs Curda; Taragüy vs Sixty.

Novena fecha-15 de junio: San José vs Taragüy; Sixty vs Aranduroga; Capri vs San Patricio; Curne vs Curda; Aguará vs Regatas.

Décima fecha-22 de junio: San José vs Aguará; Regatas vs Capri; Curda vs San Patricio; Sixty vs Curne; Taragüy vs Aranduroga.

Undécima fecha-29 de junio: Aranduroga vs San José; Curne vs Taragüy; San Patricio vs Sixty; Aguará vs Capri; Regatas vs Curda.