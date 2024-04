El MX Formosa tuvo acción en Clorinda con pilotos de toda la región

Clorinda recibió al motocross de la región en la primera fecha del Campeonato MXNorte, fue en el excelente circuito ubicado en el Polideportivo de la ciudad y como en años anteriores el evento fue un éxito.

Más allá de las circunstancias climáticas del día domingo que hicieron casi imposible que la competencia tenga un desarrollo normal, debemos reconocer el gran trabajo del Sr. Manuel Celauro, Intendente de la ciudad, también del Sr. Ariel Caniza quien realizo las gestiones para que el evento fuera apoyado, y no olvidarnos de pilotos, familias y auspiciantes de la localidad que siempre están colaborando.

El día sábado se corrieron dos tandas de Pruebas Libres y luego la clasificación, el domingo la tormenta no permitió que se corrieran las mangas como estaban previstas, por esto los organizadores decidieron correr una sola manga por categoría a cuatro vueltas.

De igual manera pilotos de Chaco, Corrientes, Santa Fe, Misiones y Formosa que concurrieron disfrutaron un poco de motocross y del reencuentro luego del parate de verano.

Los resultados de la Fecha:

Nacional 110: 1° Ale López, 2° Juan Carlos Vielma, 3° Nahuel Troche.

Nacional 200: 1° Nano Ortiz.

Nacional 250: 1° Juan José Quintana, 2° Brian Dickman, 3° Ever Rodríguez.

Master B: 1° Sergio Aquilino, 2° Antonio Peralta, 3° Claudio Kutalek.

Master A: 1° Luis Ojeda, 2° Armando Swagemakers, 3° Wally Elicagaray.

Open: 1° Adrian Caballero, 2° Lázaro Rodríguez, 3° Erick Kutalek.

Principiantes: 1° Exequiel Alberti, 2° Francisco Rodríguez, 3° Nicolás Gómez.

Promocional: 1° Exequiel Alberti, 2° Francisco Rodríguez, 3° Gabriel Echeverría,

Quad: 1°Edgar Barua, 2° Lafarja, 3° Reinoso.

MotoGP: Fabio Quartararo

seguirá en Yamaha hasta 2026

Para muchos puede tratarse de una sorpresa a todas luces. Después del coqueteo con varios equipos y de tener una propuesta firme de Aprilia, Fabio Quartararo firmó la renovación de su contrato con Yamaha hasta el cierre del torneo 2026. Así, el francés seguirá con la única marca con la que compitió desde su llegada a MotoGP en 2019 (las dos primeras temporadas fueron con el equipo Petronas).

“Estoy súper contento de anunciar que voy a continuar mi aventura en azul. El invierno pasado Yamaha me demostró que tiene un nuevo enfoque y una nueva mentalidad agresiva. Tengo mucha confianza: volveremos a estar juntos adelante. Hace seis años me dieron la oportunidad de subir a MotoGP y desde entonces hemos conseguido grandes cosas. Todavía tenemos un largo camino por delante para volver a luchar por la victoria. Trabajaré duro y estoy seguro de que, juntos, conseguiremos nuestro sueño una vez más”, dijo el campeón de 2021 en un comunicado.

Justamente desde la conquista de su título en la máxima categoría, el nivel de la M1 fue en caída. Si bien en 2022 presentó batalla contra la armada de Ducati y fue subcampeón de Pecco Bagnaia, 2023 y el inicio de 2024 fue una tortura. Un motor falto de potencia llevó a los ingenieros de la marca japonesa a poner el foco en el desarrollo para recuperar el terreno perdido, pero en el medio descuidaron el chasis. Así, el conjunto con el que cuenta Quartararo lejos está de ponerlo en disputa por triunfos y, mucho menos, de títulos. El nizardo acumula 32 carreras sin triunfos. Ni logró quedarse con un sprint…

El excampeón no ocultó su fastidio y el año pasado llegó a emplazar a Yamaha que, si no veía un enfoque tentador, armaría el bolso. Y con el arranque de 2024 todos los caminos apuntaban a la salida del equipo. Aprilia hizo una oferta concreta, pero quedó lejos en lo económico con lo que estaban dispuestos a dar los japoneses. A fuerza de dinero lograron quedarse con la gema del equipo. Además, si bien Aprilia está mucho mejor que Yamaha, tampoco aparece como una amenaza concreta para el dominio de Ducati. Entonces, Quartararo optó por la mejor suma que tenía a disposición y a un equipo que no escatimará esfuerzo ni dinero en busca de retornar a los primeros planos. «Es un gran placer para Yamaha Motor Co., Ltd. confirmar a Fabio Quartararo como piloto Factory Yamaha para las temporadas 2025 y 2026 de MotoGP”, comunicó la compañía. Retener a su piloto estrella era una de las piedras basales para tratar de empezar el camino de reverdecer viejos laureles.