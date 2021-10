«El sector de los jóvenes es el que verdaderamente está trabajando por conseguir el cambio en Formosa»

Compartir

El concejal Gerardo Piñeiro (UCR) que va como candidato a diputado provincial en las generales del 14 de noviembre, visitó el piso de “Expres en Radio” donde lamentó la “maniobra” realizada por las autoridades del partido, con intención de proscribir a candidatos de la juventud que presentaron listas de diputados.

“Siempre consideramos que somos un partido de demócratas que es una de las banderas que tenemos desde el año 83 diciendo que estamos bajo la estructura del padre de la democracia Raúl Alfonsín y no entendemos porqué pasan estas cosas, por qué se quiere proscribir una lista de jóvenes por el solo hecho de querer participar, cuando tuve la primera reunión con chicos de la juventud, ellos me manifestaron que tan solo no querían ser parte del proceso, de la liberación como ellos dicen de Formosa y de luchar para que se liberen las posibilidades de trabajo, los bares, que vuelvan a ingresar la gente que estaba varada en los límites provinciales que vuelvan las clases y demás, que querían protagonizar en política y eso los llevó a armar un grupo de jóvenes de toda la provincia y venir a decir que quieren formar parte, pero no les daban lugar y ellos querían participar entonces se juntaron y me dijeron que querían hacerlo, que no tenían sublemas, que ya era tarde y yo les dije que tenían que participar, que tienen algo de ventaja y por sobre el resto de muchos dirigentes que ya están en esto es que no tienen la obligación de sacar cierta cantidad de votos, tienen que poner en la agenda pública, en la consideración de la gente lo que el joven pretende y quiere porque no es lo mismo que yo diga lo que los jóvenes quieren, ellos deben decir qué quieren, qué los preocupa”, expresó.

“Creemos que el gran sector de la sociedad que verdaderamente está trabajando por conseguir el cambio en Formosa es el sector de los jóvenes y nosotros no podemos impedirles a ellos que tomen una participación activa en todo esto, no podemos cercenar ese derecho, los jóvenes ya empezaban a hablar del abstencionismo, de que si no tenían la vía de participación directa la iban a buscar, pusieron en el tapete la discusión, salieron a la calle a manifestarse, le pusieron el cuerpo a la represión y los que no estuvieron vienen a armar las listas y no tienen una representación genuina de la juventud, yo tampoco les quise decir que se metan dentro de la lista mía en el fondo porque ellos deben protagonizar”, manifestó.

“Si nosotros tenemos que ir hasta un pueblo a hablar con la gente, ellos se juntan por las redes sociales, hacen reuniones provinciales por las distintas redes sociales que existen, la juventud nos ha sacado años luz en la forma de comunicarse”, destacó Piñeiro.

“Si los dejan participar incluso ellos actúan como colectora para que se saque la mayor cantidad de votos posibles para que saque la mayor cantidad de bancas, si tienen un partido cerrado hace seis años y únicamente abren 20 minutos y vuelven a cerrar, solo lo hacen para decir qué listas van a participar y qué no, tenemos una dirigencia política en cuarentena desde antes de la pandemia, este es el sexto año consecutivo que el comité provincial está cerrado en pleno proceso eleccionario”, lamentó contra el partido opositor.

“Hay una renovación que se está dando en el espectro de las candidaturas, salieron gente nueva a participar como Diego Herrera, Enzo Casadei, Julieta González, Mili Maciel, entre otros muchos más, pero se dio una renovación generacional y en las figuras de la política. Esto que pasó nos abrió un panorama y los ojos a todos, en las PASO hubo un mensaje hacia la clase política”, aseveró.

“Cuando vamos a un barrio y en el medio de una conversación con una madre se pone a llorar porque no tiene cómo darle de comer a los hijos, nuestra discusión está pasando sobre si habilitamos un sublema o no, estamos perdiendo el eje de la sociedad, otra vez estamos hablando un idioma distinto al de la sociedad”, criticó.

“Hay que aprender a escuchar y los políticos no escuchamos, tenemos esa malformación, acá se hacen acuerdos netamente de espacios y siquiera se discuten los contenidos, si no nutrimos de contenidos los acuerdos vamos de nuevo al fracaso, primero debemos llegar a ver en qué coincidimos, cómo lo practicamos, cómo integramos para que ese acuerdo que estemos haciendo tenga base sólida en la sociedad o sino son acuerdos de cúpula, pero sin ninguna conexión con la realidad social”, aseveró.

Para finalizar, explicó que los jóvenes tienen plazo hasta el lunes para saber si podrán participar o no. “El viernes los órganos partidarios que es el comité provincial presentaron cuáles van a ser los sublemas que van a ir en representación de los órganos partidarios y solicitaron la baja de los sublemas que no son parte de ellos, al Frente AMplio Formoseño le corresponden 13 sublemas por ley, de esos 9 corresponden a los órganos partidarios y 4 a los cuerpos de afiliados, estos cuerpos tienen que ir por una junta promotora, a tres sublemas decidieron darle de baja, vamos a participar únicamente con 10 sublemas, pero no es que tan solo le dan de baja para evitar que existan las listas espejos sino que dentro de la baja que dan están impidiendo que puedan participar con su lista de candidatos, entonces existiendo la disponibilidad de sublemas ellos decidieron darle la baja, lo que estamos presentando es que queremos participar, que se nos garantice esto, tenemos que cortar con las desventajas deportivas”, culminó.

