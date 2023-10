El show de Luis Miguel en Miami: una noche inolvidable que cautivó a miles

Luis Miguel, el icónico cantante mexicano conocido como “El Sol de México”, regresó al escenario con un espectáculo deslumbrante en el Kaseya Center de Miami la noche del viernes 13 de octubre. Vestido con un traje negro impecable, camisa blanca y corbata, el artista emergió ante los vítores atronadores de una audiencia emocionada. El concierto comenzó con la melodía “Será que no me amas”, y fue solo el inicio de una noche llena de éxitos que han marcado generaciones.

El ambiente en el recinto deportivo (ex American Airlines Arena) era eléctrico, con una asistencia masiva que rondaba las 15,000 personas. Luis Miguel no dejó piedra sin mover, interpretando una lista de éxitos que incluía “Cuando Calienta el Sol”, “Suave”, “La Incondicional”, “Ahora te puedes marchar”, “Hasta que me olvides” y “La Bikina”.

Cada canción fue coreada por un público que permaneció de pie durante toda la velada. Al final del espectáculo, los aplausos y gritos de “otra, otra, otra” llenaron el aire, llevando al astro mexicano de vuelta al escenario para interpretar “Cucurrucucú paloma” como broche de oro a su visita en Miami.

La energía de Luis Miguel en el escenario fue incontenible. Su excelente estado físico y resistencia quedaron demostrados mientras recorría el escenario de punta a punta, saltando y bailando durante casi dos horas seguidas. Empapado en transpiración pero sin mostrar signos de fatiga, el cantante continuó entregando una actuación apasionada.

Entre el público, durante los dos días de presentaciones en Miami, se pudieron identificar rostros de numerosas celebridades, como Luis Fonsi, Camila Cabello, la diseñadora Carolina Herrera, Nicolás Vallejo-Nagera, mejor conocido como Colate y la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes.

Después de su primera actuación en Miami el miércoles 11, Luis Miguel sorprendió a sus seguidores con un gesto muy apreciado. Se acercó a saludar a la multitud que se había reunido detrás de las vallas de seguridad, coreando su nombre. A pesar de estar rodeado de guardaespaldas, el cantante se abrió paso para estrechar las manos de sus fans, quienes capturaron el momento emocionante en sus celulares.

Este concierto forma parte de una monumental gira mundial que ha sido un rotundo éxito desde su inicio. Producida por Cárdenas Marketing Network, Inc. (CMN) y Fénix Entertainment, la gira ha agotado todas las localidades en cuestión de horas y continuará su recorrido por varias ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Mirando hacia el futuro, Luis Miguel anunció hace un mes 50 fechas adicionales para el año 2024, extendiendo su exitoso tour hasta mediados del próximo año. Según datos de Billboard, su gira anterior entre 2018 y 2019 recaudó más de 100 millones de dólares, posicionándolo como uno de los artistas latinos más lucrativos en la industria de la música en vivo. Con tal historial, las expectativas son altas para que este nuevo mega tour continúe rompiendo récords.

Las futuras presentaciones en 2024 incluyen dos shows en Buenos Aires, específicamente en el Campo Argentino de Polo los días 8 y 9 de marzo, y otro en Córdoba, en el Estadio Instituto de Córdoba, el 14 de marzo. Los productores del evento ya han confirmado que las entradas para estos tres eventos fueron vendidas en un breve lapso de tiempo, lo que denota el evidente fervor de los fanáticos argentinos por el cantante.