Elecciones PASO: Juez Morán desmintió que habrá una “anulación” de los sobres que sean cerrados con la saliva

En el marco de las PASO que se desarrollarán este domingo, el juez federal con competencia electoral, Dr. Pablo Morán en comunicación con el Grupo de Medios TVO desmintió que los sobres que sean cerrados con saliva serán considerados “voto nulo” como trascendió en las últimas horas; pero recomendó que no los cierren de esa manera por una cuestión de “responsabilidad ciudadana”.

“Como todos sabemos el virus se transmite por la saliva, entonces lo que se pide a la población es que no la utilice para cerrar los sobres, tampoco es necesario llevar algún pegamento, simplemente con colocar la boleta y cerrar el sobre con la solapa para adentro alcanza”, sostuvo el Magistrado.

Y continuó: “de todas formas si quieren cerrar la boleta con su saliva no se le anula el voto, pero de esa manera el ciudadano se expone a pasar la lengua por un sobre que tocaron otras personas y además dejará su saliva que otros tocarán,. Más allá de esta responsabilidad ciudadana de no propagar el virus no habrá anulación del voto”.

Asimismo y en cuanto a quiénes podrán emitir el sufragio comentó que “el que tuvo Covid y ya fue dado de alta puede concurrir a votar sin ningún problema, no aquellos que son positivo, aunque sean asintomáticos, y tampoco aquellos que sean contacto estrecho”.

