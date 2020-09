Empleados de discoteca sumaron su reclamo ante la grave situación que atraviesan al no poder trabajar

Compartir

Empleados de una conocida discoteca de la ciudad realizaron ayer un reclamo pacífico para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector al no poder trabajar; los mismos indicaron que necesitan que el Gobierno se acerque a dialogar con ellos para interiorizarse de su situación.

“Queremos hacernos notar y que la gente vea que nuestro sector está pasando por una etapa muy complicada, nosotros también necesitamos trabajar, tener alguna respuesta del Gobierno o una ayuda por lo menos, son muchos meses que estamos parados. Hace más de 20 años que vivimos de nuestra actividad, no nos alcanza la plata para vivir con las migajas que nos dan”, aseveró uno de los trabajadores.

Dijo además que “hay muchas personas que ven esto como un ámbito de diversión” pero “nosotros lo vemos como nuestro trabajo, pertenecemos a este lugar y queremos que la gente sepa que hay más de 20 familias que viven de lo que hacemos”.

“No tenemos respuestas, el Gobierno tampoco se acerca para ver nuestra situación y decirnos algo al respecto, todo se complica cada vez más, todos tenemos familias; estamos sin obra social, el ATP no alcanza para nada, sinceramente es crítica la situación”, indicó el mismo.

“Si de por sí cuesta conseguir trabajo, ante la situación de pandemia es aún, pero, y se complica todavía más para las personas que ya estamos grandes, nosotros hicimos una vida dentro del boliche”, dejó en claro.

“Lo único que pedimos es una respuesta, porque sabemos que estamos en un lugar que quizás será el ultimo en habilitarse, queremos saber si vamos a tener alguna ayuda por parte del Gobierno, si nos van a dar una mano; estamos a la espera de que nos den una ayuda para sobrevivir”, cerró diciendo el empleado.