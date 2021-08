En los meses de julio y agosto aumentaron las habilitaciones comerciales en la ciudad

Compartir

El director del área de Habilitaciones Comerciales de la comuna capitalina, Walter Olmedo, informó que en los últimos meses se ha registrado un importante incremento en la cantidad de habilitaciones a comercios en toda la ciudad, especialmente en el rubro gastronómico, y destacó que las nuevas ordenanzas establecidas por el Municipio han permitido incluir a muchos comerciantes y emprendedores que antes no podían gestionar sus habilitaciones.

“Venimos trabajando muy bien, recibiendo la visita de muchos comerciantes que se han acercado para iniciar sus trámites de habilitación y regularizar su situación. Estamos atendiendo al público en nuestras oficinas ubicadas sobre la calle Fotheringham, entre Fortín Yunká y 17 de Octubre, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, realizando renovaciones e inicio de trámites para obtener la habilitación comercial, además de brindar asesoramiento y dar respuestas a todo tipo de consultas”, manifestó el funcionario.

Con respecto a los requisitos necesarios para iniciar el trámite, precisó que las documentaciones solicitadas son las siguientes: fotocopia de DNI, estampilla de informe de dominio, constancia de inscripción en AFIP y Rentas y croquis del local comercial.

“Estos tiempos de pandemia fueron muy complicados, con momentos en los que tuvimos más altas comerciales y otros en los que hubo más bajas. En ese sentido, mayo fue uno de los meses más negativos, con 33 bajas y 22 altas. Sin embargo, desde el mes de junio los números fueron más equilibrados y a partir de ahí la cantidad de habilitaciones se han ido incrementando; en el mes de julio hubo 82 altas y 30 bajas, mientras que en agosto, hasta el momento, se registran 59 altas y 31 bajas”, especificó.

Al mismo tiempo, indicó que “la actividad que más movimiento registró fue el rubro gastronómico, en tanto que los boliches bailables se han reinventado y han destinado espacios al aire libre para la instalación de patios cerveceros y gastronómicos. Tenemos muy buenas expectativas para los próximos meses porque la actividad comercial se va recuperando a medida que se avanza con las flexibilizaciones”.

Por otra parte, resaltó que mediante una nueva ordenanza, desde el año pasado, aquellos comerciantes que tenían inconvenientes con el cumplimiento de algunos requisitos tuvieron la posibilidad de acceder a las habilitaciones. “Por ejemplo, las personas que no tenían manera de justificar la posesión del inmueble por algún motivo, con la nueva ordenanza pueden firmar una declaración jurada y cumplir con ese requisito”, explicó.

En esa misma línea, expresó que “dicha ordenanza, además, permite que los pequeños comercios, incluidos en la categoría más baja denominada de bajo riesgo, pueden retirar sus habilitaciones a los tres días de haber presentado las documentaciones correspondientes”.

“Del mismo modo, todos los comerciantes que no han podido trabajar en las diferentes fases del aislamiento social, preventivo y obligatorio, accedieron a una condonación de deudas, tanto de impuestos municipales como de la tasa de registro”, remarcó el funcionario.

Olmedo señaló que las nuevas disposiciones municipales han incluido a los pequeños emprendedores en el sistema: “Por decisión del intendente Jorge Jofré, hay una nueva ordenanza que permite a los pequeños emprendedores acceder a sus habilitaciones comerciales, con los mismos requisitos que se solicitan en las otras categorías, sin pagar absolutamente ningún impuesto hasta el mes de diciembre. Es decir que desde el Municipio se apoyará a aquellas personas que inicien su emprendimiento comercial con el beneficio de varios meses de gracia para impulsar el desarrollo económico de cada familia”.

