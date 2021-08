Cumpliendo los protocolos sanitarios, vuelve la actividad al Teatro de la Ciudad con un 50% de aforo

Compartir

Roxana Castro, encargada del Auditorio del Teatro de la Ciudad, habló con el Grupo de Medios TVO respecto a la vuelta de la actividad luego de un año y medio de parate.

“De a poquito estamos recuperando el espacio, por el momento con 50% de aforo y por supuesto con todos los recaudos que conlleva la pandemia”, sostuvo.

Asimismo, Castro contó que ya se han realizado actividades en el lugar, “el fin de semana que pasó tuvimos actividades infantiles organizadas por la Subsecretaría de Cultura destinadas a niños de nivel inicial, de a poquito vamos retomando las actividades”.

Al ser consultada por los espectáculos privados aseveró: “vamos manejando una agenda que está sujeta a modificaciones, todo depende de cómo se presenten los casos”.

Agregó también que ya se están dictando talleres en el teatro. “Tenemos un taller de arpa que se realiza los martes y jueves, totalmente libre y gratuito de 15 a 21 horas, no hace falta que las personas interesadas en cursar esto tengan arpa porque el taller se los presta, está organizado con una determinada cantidad de personas, siempre respetando el protocolo, la gente se puede acercar al teatro a averiguar cómo son los turnos, porque son distintos horarios para poder distribuir mejor la demanda de la gente que quiere aprender”, explicó.

Señaló que por el protocolo sanitario, “en el escenario por el momento no pueden estar más de diez personas, siempre respetando la distancia y todo está sujeto a lo que dice el consejo del covid-19, sujeto a modificaciones que ellos puedan hacer”.

“De a poquito vamos manejando una agenda con espectáculos privados, todo siempre es sujeto a modificaciones, todo depende de cómo se presenten los casos, ojalá que cada vez se active al 100%, es lo que queremos en todos los ámbitos, no solo en Formosa sino que en todo el país”, finalizó.

