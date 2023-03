En Riacho He Hé y en Laguna Naineck ofrecieron mamografías gratuitas

A cargo del equipo de salud del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, dos camiones sanitarios del Ministerio de Desarrollo Humano, estuvieron apostados los días jueves 9 y viernes 10, en las localidades de Riacho He Hé y Laguna Naineck, respectivamente.

De ese modo, las vecinas de ambas localidades, de colonias y parajes aledaños, pudieron acceder a ese estudio de control, destinado a la detección temprana del cáncer de mama y que, desde la salud pública provincial, se brinda de forma gratuita.

En ese marco, fueron concretadas 43 mamografías en la jornada llevada a cabo en Riacho He Hé. Mientras que en Naineck, fueron 40 las vecinas que pudieron hacerse el estudio “que fue entregado con el informe del resultado ese mismo día que se lo hicieron”, informó la coordinadora del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama, especialista en diagnóstico por imagen, doctora Sofía Samudio Godoy.

Sobre eso, la doctora especificó que, pudieron hacerse las mamografías todas las mujeres de 40 años en adelante que se acercaron a solicitarlo y las que todavía no alcanzaron esa edad, pero tenían antecedentes familiares de cáncer de mama o síntomas asociados a la enfermedad.

Respecto a ello, explicó que tienen todo organizado, para que al finalizar el estudio “se haga la entrega inmediata en mano de los resultados a las mujeres, siempre con el respectivo informe”.

Agregó, además, que al detectarse un caso sospechoso “se le programa el turno a la paciente” para que se amplié el examen, mediante una ecografía mamaria y para la interconsulta con el ginecólogo ya sea en el hospital más cercano, o bien, en el Hospital de la Madre y el Niño o el Hospital de Alta Complejidad, según el diagnóstico previo.

Asimismo, agradeció a las vecinas por tomar conciencia del rol clave que tiene la mamografía como estudio de detección y de control “ya que mostraron mucho interés con una respuesta masiva a la convocatoria”.

“La mamografía” -reiteró- es capaz de detectar el cáncer de mama en etapas muy tempranas cuando los tumores son prácticamente imperceptibles. Esto posibilita un tratamiento también temprano, poco invasivo y con altas posibilidades de curación para la paciente”.

