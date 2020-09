En un megaoperativo, la Policía secuestró 55 embarcaciones en Circuito 5 y Boca Riacho Pilagá

Compartir

Linkedin Print

La Policía reforzó los controles en la frontera con el Paraguay para evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados, secuestrándose en el Circuito 5 un total de 20 y en Boca Riacho Pilagá 35 embarcaciones, entre canoas y lanchas con motor fuera de borda.

En el marco de las políticas públicas de seguridad y sanitarias que se implementan en la provincia de Formosa para evitar la circulación del COVID-19, en consonancia con lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía mantiene un esquema de distribución de efectivos a lo largo y ancho del territorio provincial por tierra, agua, a la vera de ríos, en rutas y a lo largo de la frontera para evitar el ingreso de personas por pasos no habilitados que pongan en riesgo el status sanitario en la provincia.

Desde la tarde del miércoles último, efectivos de las distintas dependencias policiales que integran la Delegación de la Unidad Regional Uno, en forma conjunta con efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Subcomisaría Mojón de Fierro, Unidad Especial de Asuntos Rurales, Dirección de Policía Científica, Departamento Logística, Departamento Informaciones Policiales, con el apoyo logístico de varios móviles pertenecientes a distintas unidades operativas y camiones de la fuerza, dotados con todos los elementos de bioseguridad y protección llevaron a cabo un operativo en zona de la ribera del río Paraguay en el Circuito 5 donde secuestraron 20 embarcaciones, en tanto que en la mañana de este jueves se trasladaron hasta Boca Riacho Pilagá, donde con un nutrido grupo de efectivos, se realizó un nuevo operativo masivo preventivo en la zona, a la vera del río Paraguay, donde se secuestraron 35 embarcaciones, entre canoas a remo y lanchas con motor fuera de borda, comúnmente utilizados para el transporte de personas y mercaderías desde la hermana República del Paraguay a nuestra provincia.

Es importante destacar que los controles en la zona se realizan a diario, no obstante se intensificaron en la jornada de ayer, teniendo en cuenta el riesgo potencial para la salud de los formoseños, al no ser sometidos a los controles sanitarios establecidos a través de protocolos para la detección de posibles casos positivos de coronavirus.

Los secuestros fueron trasladados hasta la Subcomisaría Mojón de Fierro, donde se realizó el Expediente Judicial con intervención de la Justicia, en resguardo de la salud de los formoseños.