Encontraron a dos ancianos muertos e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio

Un anciano y su esposa fueron hallados muertos de un balazo cada uno, en su casa de la localidad bonaerense de Balcarce. Según informaron fuentes policiales, las autoridades investigan si el hombre mató a la mujer y luego se suicidó con la misma arma.

El hecho fue descubierto en la mañana del martes, en una vivienda situada en calles 22 y 23 de dicha localidad, donde residían los fallecidos Jorge Rodolfo Mateos (73) y Mirta Esther Panaggio (74).

Fuentes policiales informaron a Télam que familiares del matrimonio, que no viven en Balcarce, denunciaron que hacía varios días no tenían noticias de la pareja, por lo que los efectivos de la seccional local se trasladaron hasta la casa.

Al arribar, los policías advirtieron olores nauseabundos y que los ingresos estaban todos intactos y cerrados, por lo que violentaron una ventana para poder entrar y así hallaron al matrimonio muerto.

Según las fuentes, la mujer yacía en el dormitorio, mientras que su esposo estaba en el baño, ambos con sendas heridas de arma de fuego a la altura del tórax. De acuerdo a los médicos que revisaron los cuerpos, la pareja llevaba muerta alrededor de 72 horas.

En tanto, junto al cadáver de Mateos se secuestró un revólver calibre 38, con el que se sospecha que el hombre mató a su esposa y luego se suicidó. Además, en la casa se halló una carta en la que aparentemente informaba de una decisión en tal sentido, detallaron los voceros.

En base a estos elementos y a que no había desorden ni otros signos de violencia, los pesquisas descartaron la participación de una tercera persona, al tiempo que aguardan los resultados de la autopsia que se realizaba por la tarde.

La causa quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Balcarce.