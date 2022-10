Entre Ríos registró la mayor siembra de los últimos 22 años

Compartir

Unas 2,3 millones de hectáreas de la provincia de Entre Ríos fueron sembradas con los principales cultivos durante la campaña 2021/22, siendo la mayor área destinada a la actividad de los últimos 22 años y un 3% más que la temporada anterior, destacó la Bolsa de Cereales entrerriana.

Además, durante ese ciclo agrícola se lograron producir 6,9 millones de toneladas de trigo, lino, colza, girasol, maíz, arroz, sorgo y soja, la tercera producción más importante durante ese lapso, un 9% mayor que el promedio de los últimos cinco años y un 10% más interanual.

En tanto, la superficie agrícola, que no considera el doble cultivo, se registró en un total de 1.764.600 hectáreas de Entre Ríos.

El girasol se sembró un 75% más que en el ciclo 2020/21, al igual que la colza (59% de crecimiento interanual) y el maíz (20% más); mientras que el sorgo (-14%) y el lino (-11%) registraron una caída en su implantación.

De las 2.300.550 hectáreas sembradas, los cultivos invernales (trigo, lino y colza) representaron el 23% (535.950 hectáreas) y los estivales (girasol, maíz, arroz, sorgo y soja) el 77% (1.764.600).

Asimismo, el 46% (1.059.600) del total implantado fue destinado a la soja, 518.000 al trigo, y 509.700 al maíz, abarcando los tres cultivos el 91% del área total.

La Bolsa de Cereales entrerriana detectó más de 200.000 hectáreas sembradas en los departamentos de Paraná, Nogoyá, La Paz, Gualeguaychú, Uruguay y Villaguay, en tanto que en San Salvador, Feliciano y Concordia la implantación no llegó a las 50.000.

En ese marco, la campaña 2021/22 tuvo un total de 6.921.415 toneladas, la tercera producción más importante de los últimos 22 años.

El 28% de lo producido (1.916.960 toneladas) fueron cosecha de fina y el 72% (5.004.455) cosecha de gruesa, y los tres principales granos alcanzaron el 88 por ciento de la producción entrerriana.

Respecto a los rindes, el trigo tuvo un crecimiento interanual del 40%, alcanzando un rinde final de 3.649 kilogramos por hectárea, y la soja registró 2.375 kilos por hectárea como promedio, un 35% mayor que en la temporada anterior.

También el arroz tuvo un rendimiento promedio provincial de 7.931 hectáreas, el máximo registro de los últimos 22 años.

Por otro lado, las pocas lluvias, la sequía y la bajante del río Paraná histórica que registra Entre Ríos afectó al maíz de primera, que no pudo ser compensado por los excelentes rendimientos del maíz de segunda y tardío.

La situación crítica promedió entre ambos una caída del 20% en la producción y del 32% en el rendimiento, que llegó a 3.477 kilos por hectárea.

