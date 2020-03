Escandalosa pelea de Cinthia Fernández con una mamá del colegio de sus hijas

Compartir

Las tres hijas de Cinthia Fernández viven un año escolar especial: las mellizas comenzaron primer grado, y la más pequeña se despide del jardín de infantes, cursando su preescolar. Separada de Martín Baclini, que está nuevamente en pareja con Agustina Agazzani, la bailarina está realizando una suplencia en televisión, en Los Ángeles de la mañana, y difunde tips de su actividad física por medio de las redes sociales. Pero no deja de acompañar cada paso que dan las niñas.

El viernes pasado, Cinthia vivió un terrible momento en el colegio de las pequeñas, cuando mantuvo una fuerte pelea con una de las madres de la institución. “Protagonizó un escándalo en el colegio donde van sus hijas -informó Carlos Monti en el ciclo Confrontados-. A Cinthia le habían avisado que una de sus hijas no se sentía bien, y llegó al colegio en su camioneta de la forma que pudo, cuando había otra mamá que quería sacar el auto para irse».

“Ahí se produjo una discusión muy violenta, a los gritos. Parece que Cinthia se le fue al humo a la madre, la empezó a insultar, a golpear y patear la puerta del auto; la mujer se atrincheró en el auto -sostuvo el periodista-. El escándalo fue tal que intervino un policía para tratar de calmar a Cinthia, porque estaba fuera de sí, no había forma de contenerla porque encima fue delante de sus hijos”. De acuerdo al testimonio de Monti, Fernández «llegó dos horas después del llamado del colegio”, y “no es la primera vez que esto sucede”.