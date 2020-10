“Espero que la próxima flexibilización sea la apertura de clubes y gimnasios”

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 anunció el sábado que por el Día de la Madre se habilitará el Paseo Costanero de la ciudad de Formosa a fin de que pueda ser utilizado para la circulación recreativa de vehículos y paseos familiares. La concejal capitalina de la UCR, Celeste Ruíz Diaz valoró este paso y dijo que espera que la próxima “flexibilización” sea la apertura de gimnasios y clubes.

Vale recordar el ministro de Gobierno Jorge González explicó que la apertura de la Costanera para paseos será una “prueba piloto” del comportamiento ciudadano en el marco de esta pandemia y que “con el diario del lunes todo lo evaluaremos”.

“Estoy de acuerdo con la apertura, porque si lo que se busca como metodología preventiva de contagio para esta pandemia es tratar de evitar lo más posible la cercanía creo que cuantos más espacios libres estén abiertos es lo mejor”, sostuvo la concejal Ruíz Diaz.

Expuso que “acá se daba una situación de aglomeramiento en la plaza San Martín, en Laguna Oca mientras que la Costanera que es un espacio muy elegido por los vecinos se encontraba cerrada; y sinceramente no había argumentación desde la perspectiva sanitaria”.

A continuación, recordó que desde hace mucho tiempo se venía planteando públicamente que se abra la Costanera, de la misma manera que siguen sosteniendo la necesidad de que se abran los clubes y los gimnasios. “Formosa es la única provincia del país donde estos dos sectores permanecen cerrados, ya hay un decreto presidencial que los habilita y que tiene que ver con que aplicando determinados protocolos autorizaron la apertura de estas entidades, sin embargo, en nuestra provincia esto todavía no es una realidad, inclusive ni siquiera están permitidos los deportes individuales, esperamos que ese sea el próximo paso y la próxima flexibilización”, aseveró la edil.

“Hay muchos formoseños que necesitan la flexibilización, muchos están vedados en la posibilidad de hacer tratamientos de rehabilitación en determinadas instalaciones que tienen maquinarias a tal fin”, dijo.

Enfatizó que existe la realidad de que los clubes se están fundiendo, los profesores de educación física ya no saben qué hacer, un sinnúmero de gimnasios se ha cerrado, se han dado de baja, también “hay profesores que están vendiendo las máquinas que con tanto sacrificio durante muchos años compraron, es muy injusto porque es un capital que seguramente no lo van a recuperar”.

“Ojalá que el otro paso sea la apertura de todos los espacios al aire libre, que se abran los clubes y gimnasios; no hay que olvidar que la salud es muy importante, y no me refiero solo a la salud en términos de la pandemia sino también entendida desde una perspectiva integral física y psicológica, y el deporte es algo que ayuda mucho en ese sentido”, cerró la concejal.