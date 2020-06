Esta semana regresa la Liga Española, con Lionel Messi como principal atractivo

Compartir

En apenas un puñado de días regresa la acción en España. El confinamiento por la pandemia por coronavirus detuvo la pelota, pero la Liga aplicó cada detalle sobre el protocolo sanitario y la pelota comenzará a rodar nuevamente desde el jueves próximo, con el clásico Andaluz, pero con una lucha por el título que parece concentrada entre Barcelona y Real Madrid.

El escalón más alto está en poder del equipo culé (58 unidades), ya que tiene dos puntos más que el conjunto merengue, que se quedó sin el privilegio del primer lugar en la última jornada del torneo (el 12 de marzo) antes de la suspensión por la pandemia. Tres meses después, el campeonato español se convertirá en la tercera competencia de “elite” en ponerse en marcha después de la reapertura de la Bundesliga y el torneo portugués.

La reapertura de la actividad tendrá, éste sábado, a Barelona visitando a Mallorca, que lucha por salir de la zona del descenso, mientras que el equipo blanco, el domingo, en su mini estadio Alfredo Di Stéfano , se enfrentará con Eibar.

En el tercer escalón aparece Sevilla, que está a 11 puntos de la cima del torneo, y que éste jueves abrirá la 28ª jornada en el choque ante Betis ; un partido que según el presidente de la Liga Javier Tebas: “Es un homenaje a esta vuelta de la Liga y a lo ocurrido en España. Y Julen Lopetegui, el DT de Sevilla agregó: “Creo que ha sido una buena elección este primer partido, es único y especial, dentro de todos los derbis seguro que es de los más intensos y emocionantes, va a tener una atención mundial increíble para hacer el partido aún más atractivo si cabe”.

Este partido se jugará en el estadio Sánchez Pizjuán cerrado al público, siguiendo un estricto protocolo sanitario. Tebas se mostró partidario de que “en el momento en que se pueda, tiene que haber aficionados” en los estadios.

Cómo se disputará la

fecha (hora argentina)

Jueves 11 de junio

A las 17, Sevilla FC vs. Betis (ESPN 2)

Viernes 12

A las 14.30, Granada vs. Getafe (DirecTV)

A las 17, Valencia CF vs. Levante (DirecTV)

Sábado 13

A las 9, Espanyol vs. Alavés (ESPN)

A las 12, Celta vs. Villarreal (ESPN)

A las 14.30, Leganés vs. Valladolid

A las 17, Mallorca vs. FC Barcelona (ESPN 2)

Domingo 14

A las 9, Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid

A las 14.30, Real Madrid vs. Eibar (DirecTV)

A las 17, Real Sociedad vs. Osasuna