«Estamos implementando la motosierra profunda»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a las posibles privatizaciones de Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, a la vez que dijo que junto al presidente Javier Milei, están implementando «la motosierra profunda».

«Todo lo que se pueda privatizar, hay que privatizarlo», afirmó en diálogo con Jonatan Viale por Radio Rivadavia, mientras que indicó: «El Estado tomó competencias que no le corresponden. Cada gasto que podamos reducir, sobre todo si son armados para servir a la casta, mejor. Cada mango que gasta el Estado, lo garpamos nosotros».

El ministro argumentó además: «Cuando vos tenés un mercado que el sector privado puede ofrecer y tenés mucha competencia, no tiene mucho sentido». En tanto, sostuvo: «Los ex empleados de Aerolíneas viajan con la nuestra. No podés tener una empresa que le permite viajar gratis a sus ex empleados».

Por otra parte, se refirió a la gestión del Gobierno y dijo: «Creo que Trump se inspiró en Javier Milei para crear el Departamento de Eficiencia Gubernamental».

«La gente que viaja por Estados Unidos o Europa me menciona que les preguntan por Milei, a mí me preguntaban por él antes de su asunción», agregó.

Mirando hacia el futuro, señaló: «Vamos hacia un modelo de bajar impuestos. Milei quiere equilibrio fiscal con reducción del gasto, que va a ordenar la macro, y libertad económica».