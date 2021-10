Esteban Lamothe confirmó su separación de Katia Szechtman: «Es doloroso y triste»

Compartir

El actor y protagonista de La 1-5/18 y su ahora ex pareja habían intentado llevar adelante una relación sin convivir, pero no funcionó.

Esteban Lamothe, protagonista de La 1-5/18 está pasando por uno de los mejores momentos en lo laboral. Sin embargo, no así en el plano personal, ya que acaba de separarse de Katia Szechtman, quien fuera su pareja desde hacía cuatro años. Hace un tiempo ya había confirmado que no estaban conviviendo.

“Estamos separados con Katia, estoy separado y te doy la primicia no tengo mucho más para decir. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas, empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos”, sorprendió el actor en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live y agregó: “Me parece que este desarme de la relación va a ser igual. No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Con mucho dolor intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste”.

“Es un momento de tristeza y estamos digiriendo eso”, dijo y confesó que si contara detalles de la ruptura “aburriría”: “Lo que nos pasó no vendería ni una revista, fue hace un par de semanas, pero a veces estás en un proceso, son largas, tristes y te preguntan y no podes transmitirlo en vivo. Ella es actriz, directora de cine pero no está acostumbrada a que la encaren y no hay nada para contar, no es que ella o yo estamos con alguien famoso”.

Para cerrar, agregó que “es una separación muy triste”. Hace unos días había confirmado en diálogo con Gente que ya no estaban viviendo juntos. “Estamos ensayando una relación más a distancia. Fue dura la cuarentena. Es muy difícil la convivencia, estamos los dos con mucho trabajo, abocados a eso, y probando la distancia a ver qué pasa”, había contado.

El fin de la convivencia se dio hace ocho meses y en un principio había resultado positivo: “En principio hay como una recuperación de los espacios propios, cada cual está haciendo un poco su vida sin estar tan encima del otro, y eso es bastante bueno. Pero no terminamos la relación todavía, estamos viendo qué onda, con la historia está de vivir en casas separadas, de ver otro tipo de vínculo. Yo qué sé. Yo estoy medio en eso”. Sin embargo, la prueba de las casas separadas no funcionó y a los pocos días, contó que la relación ya estaba terminada y que no estaban más en pareja.

“Nos hicieron creer que las parejas tienen que vivir juntas y no le funciona a casi nadie. Evidentemente no es una práctica muy sana para una pareja, tarde o temprano lo que hace es desgastar el vínculo. Si te fijas las personas y matrimonios que se separan terminan, generalmente, odiándose, separados, con juicios, usan a los chicos como presas”, criticó la costumbre. En el mismo sentido, también dijo que no creía en la monogamia.

El protagonista de la nueva tira de Polka estuvo durante años con Julieta Zybelrberg con quien es papá de Luis Ernesto, de ocho años a quien integró con su ahora ex pareja. “Yo soy hijo de padres separados en una época que no se separaban mucho y menos en un pueblo. Uno puede reprocharles cosas a sus padres, pero siempre hubo buena onda, amor y cariño. Yo siempre tuve cariño con las personas que transité algún momento de mi vida o que me acompañaron, específicamente con las novias que tuve”, había dicho el año pasado.

“Nunca quedé mal con ninguna novia ni enojado. Y mucho menos con Juli. No hay otro camino posible. Y al mismo tiempo veo a mis amigos que se separan. Los escándalos son lo de menos. Un puterío, un cuerno, es una noticia que a nadie le importa. Pero más que nada llevarte mal con la madre de tu hijo. Conozco gente que está separada y se llevan mal es un bajón”, dijo.

