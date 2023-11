Esteban Trebucq rompió el silencio y se refirió a los rumores de romance con Lilia Lemoine

Luego de que en varios medios se hablara del presente sentimental del periodista Esteban Trebucq, fue él mismo quien en una charla con su colega y amigo Eduardo Feinmann se refirió al tema al aire en el programa Alguien tiene que decirlo (Mitre).

La primera en mencionar el rumor fue María Isabel Sánchez, citando una información proporcionada por El Destape en la que se consignaba que estaba ciento por ciento confirmado que el periodista de A24 se encontraba en una relación con la recientemente electa diputada Lilia Lemoine, por La Libertad Avanza. Fue en ese punto que en el estudio de radio decidieron llamar directamente por teléfono a Trebucq, máxime teniendo en cuenta el buen vínculo que mantiene con el conductor del ciclo radial.

“No lo puedo creer, es un delirio. ¿No estás al aire, no?”, fueron las primeras palabras del consultado al atender el llamado telefónico de Feinmann. Tras confirmarle que efectivamente estaba saliendo por la emisora, su respuesta dejó a todos en el estudio riendo: “No, boludo, estás loco”. Fue allí que el conductor del ciclo radial comenzó a explicarle lo que estaba sucediendo: “Lo que pasa es que María Isabel Sánchez estaba haciendo el resumen”, instante en que fue interrumpido por su interlocutor: “Hola, María Isabel, hermosa”, generando un nuevo murmullo en el estudio por esa tierna forma de saludarla.

Respecto de los rumores de noviazgo, Trebucq aclaró: “Tengo más novias que días de la semana, no sé cómo hago. Todos los días cambio de novia, no sé cómo hago. Hasta el martes estaba de novio con Coki Ramírez y ¿ahora ya cambió? Es una cosa de locos”, con referencia a otros comentarios sobre famosas con las que estaría saliendo el periodista.

“No estoy de novio con nadie. Si quisiera salir con María Isabel Sánchez no tengo tiempo”, reconoció, sobre lo que ahondó aclarando que “estoy casi todo el día con mi hija, tengo tres trabajos, vos lo sabés, Eduardo. Te juro que no lo puedo creer”. Fue allí, luego de la tajante desmentida, que la charla entre ellos finalizó, para dar paso a las demás informaciones.

No es la primera vez que el periodista es relacionado con mujeres famosas. Ya se habló de varios romances aunque ninguno se llegó a confirmar ni por algunos de los involucrados como tampoco se conocieron imágenes. Entre las personalidades que se lo relacionó en las últimas semanas se encuentran la periodista Marcela Pagano y la ya mencionada Coki Ramírez.

El presunto romance con la cantante fue presentado por Karina Iavícoli en Intrusos (América TV), donde compartió un video del periodista y la cordobesa abrazados. Desde el programa fueron en busca de la palabra de los protagonistas, y ambos negaron estar en pareja. “¿Qué pasa entre ustedes?”, quiso saber el cronista. “Preguntale a ella. Te doy un título: ella arrugó, ella lo sabe. Estaba llena la pileta de agua, agua prístina y transparente. Verano, calor, dos fernet encima. Cuando me iba a tirar a la pileta, me dijo ‘no pelado, vení mañana’, bueno seguí camino. No me tiré al agua”, respondió el periodista. Y sumó: “Las puertas del amor nunca se cierran”.

“Está todo bien con el pelado, me lo cruzo cada vez que voy a grabar el debate en América, pero nada que ver conmigo. Es un divino, pero nada que ver conmigo. Soy muy de decir ‘hola bombón’, beso y jodo. Pero yo no estoy con nadie”, dijo Coki al respecto.