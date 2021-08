ETOF: ultiman detalles ante el inminente regreso del transporte de larga distancia

Compartir

Ante el inminente regreso del transporte de larga distancia a Formosa, que funcionará desde el 15 de agosto, ya ultiman detalles en la Estación Terminal de Ómnibus donde realizan trabajos de pintura en la fachada y cada compañía organiza sus boleterías con el fin de garantizar la seguridad de los empleados y los clientes.

En ese sentido la trabajadora de una boletería, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre cómo trabajan ante el regreso tras más de un año y medio de un parate total.

“Estamos contentos porque vamos a volver a trabajar después de mucho tiempo, estamos ultimando detalles para la atención al público, arreglando la boletería, todavía no podemos atender porque nos faltan ultimar detalles de seguridad, en la boletería tenemos contacto directo con los pasajeros y necesitamos armar algo seguro tanto para los trabajadores como para la seguridad del pasajero”, dijo.

Asimismo destacó que “todos los días hay consultas, en la terminal estábamos trabajando vendiendo pasajes desde Resistencia y ahora que salió que podemos trabajar a partir del 15 la gente se acerca, tenemos un número pegado en el vidrio y ahí la gente llama, pregunta, tenemos consultas de precios, de todo tipo, por ahora vamos a tener un solo operario hasta que nos acomodemos y nos vayamos adaptando de acuerdo a la situación”.

También contó que “el primer micro que arribará a Formosa será el 15 de agosto y arrancaría a funcionar con destino a Buenos Aires, Santa Fe, Resistencia, Rosario el día 16 a las 12:05 del mediodía”.

Información importante

Destacó además que hay diversas cuestiones que los pasajeros deben tener en cuenta para viajar. “Antes que nada deben bajarse en el teléfono la aplicación ‘Cuidar’ que es como una declaración jurada donde le preguntan al pasajero si ya tuvo covid, si estuvo en contacto con alguna persona que tuvo, no sé si saldrá algo respecto a la vacuna, eso es lo fundamental para aquel que va a provincias como Santa Fe o Buenos Aires, el que va a Chaco hay un requisito que pide esta provincia que se llama Pasaporte Chaco y lo van a encontrar dentro de la página del gobierno del Chaco, sí o sí es para quienes bajan en Resistencia, el resto debe manejarse con la aplicación Cuidar, si tienen un PCR negativo bienvenido sea, si tienen certificado de vacuna bienvenido sea también pero el requisito por ahora es la aplicación”.

Para quienes deseen entrar a Formosa los requisitos son otros. “Ahí ya es otra cosa y se deben tener en cuenta dos requisitos fundamentales, uno es PCR negativo de no más de 72 horas y la otra es una declaración jurada que está en la página oficial del gobierno de la provincia de Formosa, esa declaración el pasajero la tiene que traer sí o sí impresa por duplicado porque la idea es agilizar el control al momento del arribo del micro porque acá se les va a hacer un test rápido y si tienen la declaración jurada es mucho más fácil o sino va a ser muy lento, la idea es que el pasajero venga con ese papel por duplicado, uno queda en la terminal y el otro con el pasajero, al que se baja en esta terminal sí o sí se le hace el test rápido independientemente de que tenga el PCR negativo”.

La trabajadora señaló también que para que el protocolo sanitario se cumpla “vamos a trabajar con un 80% de capacidad en los colectivos, más de eso no podemos”.

Para finalizar detalló sobre cuáles son los costos de los pasajes a destinos muy elegidos como por ejemplo Buenos Aires, “un semi cama a Buenos Aires está 6 mil pesos, un coche cama $6800 pero hay descuentos, promociones, al momento de acercarse la gente se irá anoticiando sobre esto”.

