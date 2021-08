García: “Debemos tener representantes que no sean cómplices de la postergación de la provincia”

Compartir

La concejal capitalina Elena García, precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos (FdT)-Formosa, reprobó el accionar de la oposición local, ya que “se aprovecharon del impacto de la pandemia para incitar a la gente a que no acompañe las medidas sanitarias”.

Indicó que con miras a las elecciones PASO del 12 de septiembre próximo “con los demás precandidatos del FdT comenzamos a recorrer distintos lugares de la ciudad capital”.

“Estamos conversando con la gente, explicando lo que buscamos desde el Frente de Todos, que es llevar al Congreso de la Nación representantes que defiendan los intereses de todos los formoseños y nuestro Modelo Formoseño”, señaló la edil de Formosa Capital.

Categórica, hizo notar que “debemos tener representantes que no sean cómplices de la postergación de la provincia”, recordando que ello ha ocurrido en la gestión del expresidente Mauricio Macri, cuando “nos paralizaban las obras de viviendas, caminos, entre otras, y nos excluían del presupuesto”.

Comentó que del diálogo con los vecinos surge que “las preocupaciones son, dentro del marco de la pandemia, seguir cuidándose, y también el trabajo y el crecimiento”.

En ese sentido, remarcó que desde el modelo nacional y provincial se trabaja para generar trabajo y recuperar plenamente la economía tras los embates del coronavirus, subrayando que en esto tiene mucho que ver la reactivación de las obras que fueran paralizadas por el Gobierno de Macri.

“En la pandemia, además de acompañar a los sectores más vulnerables, se ha tratado de cuidar la generación del trabajo”, acentuó García, entendiendo que “de cara al futuro, estas elecciones legislativas son importantes”, ya que “tiene que haber una misma línea entre el Ejecutivo y el Congreso para continuar trabajando sobre leyes que garanticen el desarrollo y la recuperación económica de toda la Argentina”.

Gestiones

A su vez, la precandidata del FdT realzó que “el gobernador Gildo Insfrán está permanentemente gestionando cosas para la provincia que beneficien a todos los formoseños”, lo cual se materializa desde diversas aristas, no solamente obras públicas, sino también para “evitar ese camino de endeudamiento y aumento de tarifas que ocurría en el Gobierno anterior”.

Sobre la cuestión del género y la ampliación de derechos, destacó que “se trabaja ampliamente” en estos temas para “alcanzar la autonomía y la igualdad”, por cuanto “la participación de las mujeres en la política no solamente es bueno para todas, sino también para la democracia”.

“Desde el Gobierno Nacional, la provincia y el Municipio siempre se trabaja en ese camino, participando activamente en todo lo que sean proyectos de leyes que amplíen derechos con perspectiva de género”, enfatizó la edil capitalina.

Derechos

Asimismo, al referirse a la oposición local, criticó que “hablan de una Formosa libre y vemos con sorpresa estas afirmaciones porque las medidas sanitarias en el marco de la pandemia se han tomado para salvaguardar la vida y la salud de todos los formoseños”.

“Vivimos en un Estado de Derecho, democrático, donde la gente se manifiesta con sus votos y elige a sus representantes”, afirmó a esta Agencia, advirtiendo que “son palabras de eslogan con las que quieren asustar a la gente”.

Del mismo modo, fustigó que “hablen de libertad y República” cuando en realidad “se contradicen en su accionar”, recordando que “ahora hay precandidatos en el arco opositor que antes eran jueces que debían resolver los reclamos con la seriedad y la imparcialidad que la situación ameritaba”.

“Eso es a las claras la búsqueda de un interés personal y partidario y queda demostrado que no se buscaba defender a la gente, sino que se incitaba a que las personas no acompañen las medidas de cuidado”, fustigó.

Para la precandidata del FdT, los opositores “se aprovecharon del impacto que nos causó la pandemia para incitar a la gente a que no acompañe las medidas sanitarias”, concluyó.

