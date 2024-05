La Selección cayó en tie-break ante Brasil en el segundo partido de la VNL

Argentina no pudo en el segundo partido del Week 1 de la VNL y cayó en tie-break con Brasil en el Maracanazinho con parciales de 25-13, 20.-25, 19-25, 25-23 y 15-11.

Después de un primer set malo, la Selección de Marcelo Méndez mejoró y jugó un buen partido pero no le alcanzó. Bruno Lima fue el máximo anotador con 21 puntos.

El primer set comenzó con Brasil adelantándose 7-4 con muy buen juego de contraataque. Argentina tuvo problemas para rotar en ese pasaje del partido y el equipo brasileño llegó a una diferencia de cinco. Con el correr del parcial la selección local no paró de crecer ante Argentina que no pudo dar respuestas y cayó en el primer juego por 25-13.

En el segundo parcial La Canarinha se adelantó por 4-2 con un bloqueo de Flavio, pero Argentina pudo igualar en 5. El encuentro siguió parejo y la Selección empezó a crecer en el juego para adelantarse por tres en el 17-14 con gran trabajo de contraataque de Luciano Palonsky. La Selección siguió con buen juego y llegó 20-17 a la recta final para igualar el partido 1-1 por 25-20 con un error de saque brasileño.

El tercer set comenzó parejo y gracias a algunos errores brasileños, Argentina se adelantó por 10-6 con un bloqueo de Agustín Loser. Brasil intentó pero no pudo y los dirigidos por Mendez estiraron la ventaja a 15-10 para llegar a la recta final 20-14 y cerrar el tercero por 25-19 con un contraataque de Bruno Lima.

El cuarto empezó punto a punto 10-10, Brasil sacó ventaja en el 16-13 para encaminarse al tie-break, Argentina quedó a uno pero los dirigidos por Bernardo de Rezende volvieron a estirar la ventaja con un ace de Ricardo Lucarelli. Parecía que la Selección local se lo llevaba con tranquilidad, pero el combinado nacional gracias a los saques de Palonsky estuvo cerca de igualar en 24. Un contraataque de Darlan forzó el tie-break.

El quinto empezó parejo pero Brasil sacó dos de diferencia y mantuvo la ventaja hasta el final cuando sacó cuatro en el 11-7 con un ace de Lucarelli. Argentina se puso a dos en el 12-10 pero el combinado brasileño volvió a la carga y lo cerró por 15-11.

El próximo sábado Argentina buscará su primera victoria ante Alemania desde las 17.30.

Argentina: Luciano De Cecco (1), Bruno Lima (21), Nicolás Zerba (8), Agustín Loser (8), Luciano Vicentín (19), Luciano Palonsky (18). Líbero: Santiago Danani.

DT: Marcelo Méndez.

Ingresaron: Jan Martínez (1), Pablo Kukartsev (-), Matías Sánchez (-).

Brasil: Bruno Rezende (-), Adriano Fernandes (15), Darlan Ferreira (20), Ricardo Lucarelli (17), Flavio Resende (9), Isaac Santos (11) Líbero: Thales

Ingresaron: Alan (3), Fernando (-)

DT: Bernardo de Rezende