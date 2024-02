Evangelina Anderson detalló como es la particular educación que reciben sus hijas

Evangelina Anderson junto con su esposo, Martín Demichelis, tomaron la decisión de inscribir a sus hijas Emma y Lola en un prestigioso establecimiento educativo ubicado en Buenos Aires que sigue un programa de aprendizaje mixto entre el estadounidense y el argentino. Esta elección educativa permite a las estudiantes una modalidad distinta en cuanto al calendario escolar, tal como se pudo advertir en las últimas fotografías compartidas por la empresaria.

En contraste con el sistema educativo tradicional argentino, esta institución ofrece una estructura de vacaciones escolares poco convencional, donde el período más extenso de receso ocurre a mitad de año. Esto significa que, a diferencia de sus pares, las menores continúan en el mismo grado en que se inscribieron al inicio de 2023 hasta llegar este punto de cambio.

La familia Demichelis optó por esta institución, la Asociación Escuelas Lincoln, no solo por su enfoque educativo bicultural sino también por las facilidades y comodidades de alto nivel que ofrece, como una piscina y canchas deportivas. La información sobre la situación escolar de las hijas de Anderson surgió a partir de una publicación en el perfil oficial de Instagram de la modelo, donde reveló detalles sobre el sistema de calendario y educativo al que sus hijas están acostumbrándose desde su llegada a la Argentina hace más de un año.

“Para todos los que me preguntan, las chicas van a un cole internacional acá en Argentina. Su calendario es diferente, así como el sistema educativo. Por es motivo, el viernes pasado empezaron las clases. Las vacaciones largas serán a mitad de año y es a esa altura del año que pasan al siguiente grado escolar”, detalló en su cuenta de instagram la influencer con casi 4 millones de seguidores.

Durante el corto periodo vacacional de verano, la familia aprovechó para realizar un viaje a los parques de diversiones temáticos de Orlando, Estados Unidos, donde no fueron solo Emma y Lola, sino también su hijo Bastián, los tres fruto de su relación con Martín Demichelis, actual técnico de River Plate.

En las imágenes compartidas en las redes sociales, se pueden ver postales clásicas, como la madre y sus tres hijos posando frente al clásico castillo de la Cenicienta, otra en la que la pequeña Emma luce un disfraz de Blancanieves y también una divertida pasada por uno de los carruseles que ofrece el reconocido parque temático de Disney. La ausencia del padre de la familia se debía a que se encontraba liderando la pretemporada del equipo de Núñez.

Además, desde hace unos meses, Evangelina es jurado recurrente en Los 8 escalones de los 3 millones (El Trece), donde ofrece un variado repertorio de preguntas a los participantes, en temáticas como el yoga, las acrobacias o la moda. Y de a poco se la vuelve a ver en eventos del mundo del espectáculo, como la clásica gala de Los personajes del año de la revista Gente. Allí fue abordada por Sebastián Sposato, el notero de LAM, que le preguntó por esta nueva etapa familiar y profesional.

“Sabés lo que fue mudanza, los chicos, acomodarnos… me di un tiempo para que se acostumbren a esta nueva vida”, admitió la modelo en el programa de América al recapitular sus meses en Buenos Aires. “Desde julio empecé a trabajar en Los 8 escalones, y este es el primer evento al que vengo”, resumió.

En este punto, el cronista le preguntó si el hecho de ser la esposa del director técnico de un equipo como River le había hecho bajar el perfil, pero Anderson lo negó rotundamente, primero con sus gestos y luego con sus palabras. “Sigo siendo la misma de siempre, lo que pasa es que hace 15 años que no vivo acá”, aseguró, y tendió un puente entre la Eva de antes y la de ahora. “La gente evoluciona, vos por ahí te quedás cuando estaba en los teatros de revistas, cuando tenía 18 o 19 años, que te piden que hables… después, la gente crece”, agregó, aludiendo a los escándalos del pasado.