Fabián Olivera: «Yo sigo siendo radical, los que dejaron de serlo son quienes conducen el partido»

Este fin de semana estuvo en el piso de Expres en Radio el ex concejal capitalino Fabián Olivera quien se refirió a la Unión Cívica Radical local y tras ser cuestionado por haber dicho públicamente que votó a Jorge Jofré para intendente de la ciudad lanzó: «Yo sigo siendo radical, los que dejaron de serlo son quienes conducen el partido».

“Yo sigo siendo radical, más que cualquiera, los que dejaron de serlo son los que conducen el partido; personalmente tengo muchísimas diferencias con ellos porque dejaron militar y han transformado al partido en un gran negocio de cuidar las bancas, de poner novias, amantes, hijas, parientes, etc”, comenzó diciendo y lamentó que actualmente nadie sabe cuál es la lucha de la UCR en Formosa y que “a mí me cuestionan porque lo voté a Jorge Jofré, pero ellos están con Bullrich, la conducción del partido a nivel provincial no está con el presidente de la UCR que es Gerardo Morales”.

Seguidamente, Olivera diferenció la oposición del radicalismo: “el radicalismo es oposición, pero hay muchos opositores que no son radicales, algunos son peronistas disidentes y gente independiente”.

Cuestionó asimismo que el radicalismo ejerce una oposición “cómoda” y “obsecuente al gobierno” lo cual llevó a que se pierdan muchos votos. “Estoy muy desilusionado con la conducción de mi partido porque dejó de ser oposición y opción”, aseveró.

Crisis de los dos

partidos tradicionales

de la Argentina

“Puntualmente creo que acá hay un gran problema que es la crisis de los dos partidos más importantes que tiene el país, pienso que tanto el radicalismo como el peronismo con sus diferencias son los partidos que pueden sacar el país adelante”, indicó el ex edil al hablar de los dos partidos tradicionales de nuestro país.

Y siguió: “yo creo que es muy duro para un peronista llevarlo a Massa como candidato, es el sapo más grande que se están por tragar, es lo que nos pasó en su momento a nosotros con Mauricio Macri. La crisis de los dos partidos hace que haya muchos votantes radicales y peronistas que están desorientados”.

Consultado si cree que el gobierno de Insfrán es “aperturistas” respondió que “él elige con quien serlo, no habla con todos”.

“No habla en forma institucional, políticamente no lo hace. Una cosa es la cuestión personal y otra la institucional y en este sentido pienso que a Insfrán no le interesa dialogar con el partido”, finalizó Olivera.