Federal A: Chaco For Ever se llevó tres puntos de pronunciamiento

En un partido donde rápidamente sacó ventaja y lo supo administrar a lo largo del juego, For Ever cosechó un triunfo muy importante ante Defensores en Pronunciamiento por 2 a 0, en duelo de la fecha 22 del Federal “A” de fútbol jugado este viernes.

Los goles de Cristian Barinaga y de Emanuel Díaz, de penal, le dieron la victoria a los dirigidos por Cravero que mostraron momentos de muy buen juego asociado y comienzan a encontrar un equipo de cara a lo que viene.

El triunfo le permitió al elenco chaqueño escalar a la tercera posición en la zona Norte. El domingo 19, el “negro” recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en el Juan Alberto García.

Síntesis

DEFENSORES (P) 0: David Correa; Yair Gurnel, Milton Alvez, Ezequiel Cardozo y Mariano Mauri; Mauro Gutiérrez, Maximiliano Sampayo, Agustín Guiffrey y Walter Bravo; Héctor Echagüe y Lautaro Robles. DT: Sergio Chitero.

FOR EVER 2: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Marcos Giménez, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Leandro Allende; Cristian Barinaga y Mauro Siergiejuk. DT: Daniel Cravero.

Goles: 11PT Cristian Barinaga (FE), 28PT Emanuel Díaz (FE), de penal.

Cambios: ST Jorge Rossi x Walter Bravo (DP), Lucas Larroza x Maximiliano Sampayo (DP), 22ST Nazareno Rodríguez x Mariano Mauri (DP) 22ST Kevin Meyer x Mauro Gutiérrez (DP), 23ST Luis Leguizamón x Marcos Giménez (FE), 23ST Ricardo Acosta x Mauro Siergiejuk (FE), 35ST David Valdez x Leandro Allende (FE), 39ST Santiago Valenzuela x Cristian Barinaga (FE).

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto). Asistentes: Diego Novelli (Tandil) y Karim Doussouk (Chascomús). Cuarto: Luciano Díaz (Ayacucho). Cancha: Defensores de Pronunciamiento.

Sarmiento igualó

ante Gimnasia

Sarmiento no pudo salir del cero ante Gimnasia de Concepción del Uruguay y se tuvo que conformar con el empate, a pesar de que generó las situaciones más claras de partido y transformó al arquero rival en figura. Fue este viernes por la fecha 22 del Federal “A” de fútbol. Con este punto, y algunos resultados que se dieron en la fecha, el “Decano” quedó décimo y momentáneamente fuera de la zona de clasificación. Ahora enfrentará en la próxima fecha a Douglas Haig como visitante, el domingo 19.

