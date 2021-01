Federal A: For Ever visita a Las Parejas

Compartir

“Si cambio seguramente haré una sola variante y no mucho más” dijo Daniel Cravero charlando en la semana con “Entretiempo”. Evidentemente, en la mente del DT de For Ever estaba poner a Ignacio Ruano desde el arranque por Emanuel Díaz. Pero, surgió un imprevisto: Claudio Verino no se recuperó de una contractura que tuvo ante Güemes y por eso el entrenador se vio obligado a meter otro cambio, que será el ingreso de Alan Giménez.

Serán los dos cambios que realizará For Ever (tomando como referencia el 2-0 ante Güemes de Santiago del Estero) de cara al choque de este domingo, a las 20.30, cuando visite a Sportivo Las Parejas. El ingreso de Ruano, que jugará por la izquierda, hará que Renzo Riquelme (autor de los dos goles ante los santiagueños) se corra a la banda derecha. Lo de Alan Giménez, que vuelve a jugar después del debut en Salta, será ficha por ficha por el “Indio” Verino para jugar como segundo zaguero central.

El 11: Gastón Canuto; Marcos Fissore, Rodrigo Lechner, Alan Giménez y Jonathan Medina; Renzo Riquelme, Emmanuel Giménez e Ignacio Ruano; Ricardo Villar; Diego Magno y Julio Cáceres.

El “Negro” partirá este sábado por la medianoche en micro rumbo a Cañada de Gómez, donde arribará (tras recorrer 725km) por la mañana. El domingo, un par de horas antes del partido, irá desde Cañada hasta Las Parejas (a 27 km).

For Ever debe ganar en Las Parejas para llegar con chances a la última fecha. El líder es Güemes con 9 puntos, seguido por Douglas Haig con 8, Central Norte de Salta con 7. El “Negro” tiene 6 unidades. Para terminar primero y clasificar para jugar la final por el primer ascenso, el equipo de Cravero debe ganar los dos partidos que le quedan y esperar que se caigan los de arriba. El domingo, a las 21, jugarán Güemes-Central Norte. Y Douglas (que en la última fecha queda libre) recibirá desde las 17.15 al “Depro”. En la última fecha (domingo 10): For Ever-Sarmiento, “Depro”-Güemes y Central Norte-Las Parejas.

