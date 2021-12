Federal A: Matías Romero y Gastón Canuto renovaron con For Ever

Compartir

For Ever comenzó a rearmarse de cara a la temporada 2022 de la Primera Nacional. Y la primera gran noticia del mercado de pases es que la dirigencia acordó la continuidad del delantero formoseño Matías Romero y del arquero rosarino Gastón Canuto, que seguirán en el plantel de cara al certamen de la segunda categoría del fútbol nacional.

Canuto llegó a mediados de 2017 al “Negro” y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas, aunque todo se potenció en este 2021 con sus buenas actuaciones en los play off, sobre todo en cuartos de final ante Cipolletti y en semifinales ante Racing de Córdoba, donde fue clave en ambas tandas de penales.

En el caso de Romero su desempeño fue muy importante en la etapa final donde tras la salida de Cristian Barinaga pasó a ser el delantero titular de área por varios juegos consecutivos.

La idea del cuerpo técnico encabezado por Daniel Cravero es sostener la base del plantel que logró el ascenso desde el Federal “A”, pero las negociaciones no son fáciles. Naturalmente también llegarán refuerzos, aunque todo dependerá del factor económico. La gran meta de For Ever en el 2022 será tratar de mantenerse en la categoría y, en la medida de lo posible, hacer un buen torneo que permita pelear por ingresar a algún Reducido.

Sarmiento y sus

primeras caras nuevas

La dirigencia de Sarmiento pudo cerrar en las últimas horas cuatro incorporaciones. El zaguero Martín Pucheta, el lateral izquierdo Luciano Lapetina, los volantes Emmanuel Pío e Israel “Coco” Roldán. Van por un 9 top.

Empezaron a sumarse los primeros nombres al nuevo plantel de Sarmiento de cara a la próxima temporada del torneo Federal “A” de fútbol. En este sentido la dirigencia logró abrochar las contrataciones del zaguero central Martín Pucheta, que proviene de Racing de Córdoba; del lateral izquierdo Luciano Lapetina, que llega de Sportivo Las Parejas. Más los volantes Israel “Coco” Roldán, que proviene de Estudiantes de San Luis y de Ariel Emmanuel Pío, que jugó la última temporada en Unión San Felipe de la segunda división de Chile.

Pío tiene una historia particular ya que en el año 2013, tuvo un grave accidente en la Ruta 9 a la altura de Los Cardales, cuando perdió el control de su vehículo, volcó y casi pierde la vida. Como futbolista debutó en el 2008 en Banfield, fue parte del equipo campeón del “Taladro” que conducía Julio Falcioni, dando la vuelta en la mística “Bombonera” ante Boca. En ese torneo (Apertura 2009) jugó 6 partidos. Estuvo en Banfield hasta 2011.

Allí emigró a Tigre hasta el 2014, luego tuvo pasos por Deportivo Morón en 2015, Defensores Unidos de Salto en 2016, Sportivo Baradero y en Belgrano de Zárate en 2017, hasta que llegó a Chile para jugar en Unión San Felipe, en la segunda categoría de aquel país.

Silba pidió rescindir

El delantero Luis Silba le comunicó en las últimas horas a la dirigencia que pretende rescindir su contrato que lo vincula a Sarmiento hasta junio del año que viene. Si bien no acercó ofertas, ni ningún club se contactó con los popes “Decanos” interesados en su pase, el “Tanque” no pretende seguir en el club que lo cobijó en los últimos años, con un breve paso por Iquique de Chile. Para alejarse del club el jugador deberá pagar la cláusula de rescisión y a partir de allí sí negociar con otra institución en libertad de acción.

Al recibir la comunicación por parte del delantero, los dirigentes “Decanos” aceleraron los movimientos para incorporar un centrodelantero top dentro de la categoría, que se ajuste a la salida del “Tanque”, goleador del equipo en los últimos torneos.

