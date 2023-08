Federal “A”: Sarmiento no pasó del cero ante Crucero en Garupá

El “Decano” igualó sin goles ante el “Colectivero” en el partido que este sábado marcó el inicio de la 26ª fecha de la zona Norte. El juego fue parejo y con pocas chances. En la próxima fecha recibe a Antoniana.

Sarmiento y Crucero del Norte igualaron 0 a 0 este sábado en Garupá, Misiones, por la 26ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol. El elenco chaqueño, que se encuentra como escolta de Gimnasia y Tiro, lleva seis partidos sin ganar fuera de Resistencia. Mientras que el “colectivero” sigue último y en zona de descenso directo.

El próximo fin de semana, el “deca” recibirá en el Centenario -en el cierre de la tercera ronda- a Juventud Antoniana de Salta.

El partido

Parejo fueron los instantes iniciales con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos. Con el correr de los minutos, Crucero del Norte se hizo de la posesión del balón y a raíz de ello, llegaron las primeras aproximaciones para el equipo local. Por parte de Sarmiento, muy poco en ataque y flojo en la mitad de cancha donde ni Mansilla ni Sagarzazu le daban juego o recuperación al equipo.

Di Fulvio tuvo que intervenir un par de veces sobre el cierre del primer tiempo para evitar la caída del arco visitante. El equipo “decano” se marchó al descanso sin patear una sola vez al arco y con la fortuna de que el “colectivero” no estuvo certero en los metros finales.

El inicio del complemento no varió mucho de lo que fue el final de la etapa inicial. Poco juego, mucha pelota divida en la mitad de cancha y jugando lejos de los arcos de Del Riego y Di Fulvio. Otra vez el conjunto de Garupá se adueñó del balón y jugó en terreno antagónico, pero sin demasiado peligro dentro del área.

Recién sobre la media hora del segundo tiempo, el “deca” tuvo una llegada que se hilvanó por izquierda y el centro desviado de Lapetina le quedó a Olego quien la tiró arriba del horizontal. Macchi y Godoy probaron con variantes, pero ninguno de los ingresados ofreció nada distinto de lo que se estaba viendo. El equipo chaqueño nunca le encontró la vuelta al partido, fue mucho menos que el último de la zona Norte que, además, tuvo la posibilidad de abrir el marcador en la última acción del partido en los pies de Mainero y de no ser por Di Fulvio hubiera sido victoria de Crucero del Norte.

Finalmente fue empate nomás sin goles entre misioneros y chaqueños. El “colectivero” sigue en descenso directo y el “decano”, que es uno de los escoltas de Gimnasia y Tiro, no gana de visitante hace seis partidos. Ahora los dirigidos por Godoy estarán recibiendo a Juventud Antoniana de Salta en lo que será el cierre de la tercera ronda del Federal “A”.

Síntesis

CRUCERO DEL NORTE (0): Francisco Del Riego; Walter Figueroa, Nicolás Portillo, Iván Benítez y Eric Cristaldo; Nicolás Soto, Lucas Marciante, Gastón Torres y Nicolás Inostroza; Ernesto Álvarez y Alejo Mainero. DT: Carlos Macchi

SARMIENTO (0): Emilio Di Fulvio; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Fernando Ponce y Luciano Lapetina; Mariano Puch, Matías Mansilla, Sergio Sagarzazu y Juan Manuel Torres; Claudio Vega y Franco Olego. DT: Víctor Nazareno Godoy

Cambios: 15ST Gonzalo Melgarejo por Soto (CdN). 15ST Matías Iglesias por Figueroa (CdN). 15ST Emanuel Isuardi por Inostroza (CdN). 22ST Franco Schiavoni por Torres (S). 22ST Maximiliano Resquín por Vega (S). 37ST Max Pared por Olego (S).

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia). Asistentes: Laureano Leiva (Formosa) y Rodrigo Lezcano Garcilano (Victoria). Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva (Corrientes). Estadio: “Andrés Guacurarí”, de Crucero.