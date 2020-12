Federal A: victoria del cuervo con presencia formoseña

Compartir

Central Norte logró un importantísimo triunfo como visitante, en Entre Ríos, frente a Defensores de Pronunciamiento por 2 a 1, para seguir en la pelea por el ascenso a la Primera Nacional.

Con goles de Daniel Carrasco y Maximiliano Casa, el cuervo se trae a Salta una victoria que lo mantiene en carrera.

Los formoseños Facundo Pardo y Arian Pucheta fueron titulares en el equipo salteño.

Los goles llegaron en la segunda mitad, cuando Central saltó al campo de juego con una actitud mucho más agresiva.

A los 8’, Carrasco metió un golazo de tiro libre. El dueño de casa logró la igualdad a los 27 minutos pero Central no se quedó y cinco minutos más tarde volvió a desnivelar con un tanto de Maxi Casa.

Con esta victoria, Central se posicionó con 6 unidades entre los tres primeros de la tabla y con tres partidos por jugar. Solo el primero jugará por el primer ascenso.

En la próxima fecha, la quinta, el cuervo recibirá a Douglas Haig de Pergamino, un rival directo por la clasificación.

Romero titular en el For Ever

Otra pobre actuación de For Ever en condición de visitante dejó al equipo chaqueño prácticamente sin chances de pelear por el primer ascenso. El equipo de Cravero cayó por 1 a 0 con Douglas Haig y comienza a despedirse de la pelea (4ª fecha de la zona Norte Clasificatoria del Federal “A”).

El gol de Thomas Alonso derrumbó las ilusiones de For Ever, porque el “negro” volvió a jugar mal y perdió en Pergamino ante Douglas. El próximo fin de semana deberá recibir a Güemes y tendrá que sumar de a 3 para tener alguna esperanza.

Matías Romero, que venía de marcar en la fecha anterior, fue titular en el equipo de Daniel Cravero.

Ledesma marcó en

la victoria de Olimpo

En su mejor producción del torneo, el aurinegro de Bahía superó 2-0 a Deportivo Madryn con absoluta justicia y autoridad. Los goles los hicieron Diego Ledesma y Axel Rodríguez, pero el que la rompió toda fue el 10, el platense que llegó como refuerzo desde Instituto.

