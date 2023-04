Federal: segunda derrota en fila para Sarmiento

Por la 7ª fecha de la zona Norte del Federal “A”, Sarmiento perdió ante Gimnasia y Tiro de Salta 1 a 0. El único gol del partido lo marcó Lautaro Tarifa en la primera parte.

Ahora el equipo de Leonardo Fernández irá a jugar con Crucero del Norte en Garupá y si este domingo ganan los formoseños de Sol de América dejará de ser el líder del grupo.

El partido

Sarmiento buscó ser protagonista en el arranque, intentando volcar juego por las bandas con Cañete y Torres que fueron rotando de lado constantemente, pero Gimnasia y Tiro se plantó bien en la mitad de cancha y le cortó esa conexión.

El equipo visitante no llegó claramente sobre el arco de Di Fulvio y el “Decano” tuvo sus llegadas con pelota detenida. Centro al primer palo de Cañete, la desvió Mansilla y tras pegar en el travesaño y en la línea el propio Olego la sacó con la espalda.

Y cuando parecía que crecía el juego del local, en la última acción del primer tiempo Birge se sacó dos jugadores de encima, la cedió para Lautaro Tarifa que metió un zapatazo de primera al ángulo de Di Fulvio y al descanso la visita 1 a 0.

Para el complemento Leonardo Fernández metió mano en el equipo, pero Sarmiento involucionó. No sacó más provecho de la pelota detenida, lo cual hacía con Cañete, y nunca tuvo juego colectivo por adentro. Gimnasia y Tiro se cerró atrás e intentó tener algún contragolpe, pero ya no llegó más sobre el arco “Decano”.

El local se fue perdiendo en el parido, no tenía ideas claras y con las ganas no le alcanzaba. Recién en el tiempo agregado tuvo un córner rápido que terminó dando en el horizontal.

Sarmiento perdió en el Centenario luego de un año y medio y lleva dos derrotas consecutivas en el actual torneo y este domingo podría perder la punta de la Zona Norte si gana Sol de América de Formosa. La próxima fecha el “Deca” irá a Garupá a jugar con Crucero del Norte.

Sintesis

SARMIENTO (0): Emilio Di Fulvio; Nahuel Gómez, Facundo Pardo, Fernando Ponce y Luciano Lapetina; Gonzalo Cañete, Matías Mansilla, Franco Schiavoni y Juan Manuel Torres; Diego Nakache y Franco Olego. DT: Leonardo Fernández.

GIMNASIA Y TIRO (1): Federico Consentino; Ivo Cháves, Guido Milán, Daniel Abello y Marcos Tallura; Exequiel Narese, Matías Birge, Daniel Carrasco y Facundo Heredia; Lautaro Tarifa y Denis Martínez. DT: Rubén Forastello.

Gol: 47PT Lautaro Tarifa (GyT).

Cambios: ST Maximiliano Resquín por Cañete (S). ST Daniel Salvatierra por Nakache (S). 18ST Ezequiel Cerica por Tarifa (GyT). 21ST Diego Auzqui por Schiavoni (S). 29ST Saúl Toloza por Martínez (GyT). 33ST Rodrigo Montenegro por Gómez (S). 33ST Sergio Sagarzazu por Torres (S).

Árbitro: José Díaz. Asistentes: Juan Flores Roig y Federico Ojeda. Cuarto árbitro: Matías Noguera. Estadio: “Centenario”, de Sarmiento.