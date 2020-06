Femicidio en Pirané: “No esperábamos esto porque la relación se había terminado hace tiempo”, dijo la hermana de la víctima

Compartir

El viernes último, en el barrio La Esperanza de la localidad de Pirané, un hombre mató de un tiro a su ex esposa y luego se suicidó con la misma arma, según informó la Policía de la provincia. El hecho fue denunciado por el hijo de la víctima, un hombre de 27 años que llamó a la policía luego de escuchar dos disparos desde adentro de la casa de su madre.

El personal policial que llegó al lugar del crimen, encontró los dos cuerpos sin vida en una habitación del hogar y al femicida con una escopeta en la mano que fue posteriormente secuestrada.

En ese marco Verónica Giménez, hermana de la víctima, en diálogo con el Grupo de Medios habló sobre lo ocurrido.

“Mi hermana estaba separada hacía casi dos años y este señor cuando ella fue a retirar sus pertenencias la encerró en la pieza y le dio dos disparos que le produjeron la muerte de manera inmediata”, contó.

Sobre si ya habían denuncias previas, explicó que “en enero del 2019 ya se habían separado, tuvieron una discusión y él se fue, ella se quedó en la casita que ellos tenían, después cuando ya no le gustaba estar ahí se iba a la casa de mi mamá, a la casa de otra hermana y así, pero ella no volvió más con este señor”.

Asimismo aseguró que “la perseguía, la acosaba y también el tío de este señor que vive en Buenos Aires la llamaba por teléfono, le exigía que vuelva con él, que se vaya de la casa y le deje todo a este hombre que la asesinó a sangre fría”.

“Ella no tuvo hijos con él, sí tenía hijos de su anterior pareja, son mayores de edad todos, el más chico tiene 22 años, ella tenía 38”, relató.

Respecto a si esperaban que la pueda matar en algún momento, contó que “siempre era violencia verbal, no era pasada de manos y ahora fue un imprevisto, no esperábamos que suceda esto, que llegue a este punto como ya se había terminado, ya se habían separado y había pasado mucho tiempo no esperábamos este desenlace”.

“Ellos estuvieron 22 años juntos y nadie puede creer lo que pasó, no caemos todavía, mi hermana era un ángel, ni siquiera levantaba la voz de tan buena que era y no entendemos porqué pasó esto, qué estuvo pensando al momento de hacerle esto, con tal de que él no la moleste le iba a dejar todo, la casa, las cosas que tenía, no esperábamos que haga esto, tampoco sabíamos que tenía armas en la casa”, lamentó.