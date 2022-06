Fernández anunció más y mejor capacitación para fuerzas de seguridad

Compartir

El presidente Alberto Fernández consideró que con el fortalecimiento de la totalidad del Sistema de Formación Profesional, Especialización y Capacitación de las policías del país «se está dando un paso importante para mejorar la calidad educativa» de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

«Estamos dando un paso importante porque necesitamos mejorar la calidad educativa y el perfeccionamiento de los profesionales en el área de seguridad, sobre todo en un mundo que requiere cada día de más conocimiento y de mayor capacitación» por parte de los cuerpos estatales, señaló el jefe de Estado en un acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, donde anunció la firma de un convenio destinado al fortalecimiento de la capacitación para las fuerzas de seguridad.

«En adelante los institutos van a ser tratados como lo que son, como universidades», aseguró el Presidente.

«Son noticias auspiciosas», enfatizó Fernández, acompañado por los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Educación, Jaime Perczyk, y autoridades educativas y de las fuerzas de seguridad de todo el país.

En ese aspecto, consideró que «en este caso, estamos ante una política que toma un particular relieve porque en adelante los institutos van a ser tratados como universidades, que es lo que deben ser».

Fernández abogó entonces por «darle todos los días más calidad no solo a las universidades de fuerzas de seguridad federales sino a la calidad educativa en todas las fuerzas».

Evaluó que el Estado debe hacer «un particular hincapié en la preparación del personal» de estas instituciones federales, porque «una cosa es la política judicial y otra cosa la política de seguridad, que son dos aspectos absolutamente distintos y que muchas veces se confunden».

«En un Estado de derecho poder llevar a cabo una política de seguridad eficiente y para ello respetar las normas es una condición esencial. Si esto deviene de un estudio universitario, que sea bienvenido», destacó Fernández.

Asimismo, el Presidente hizo mención a consideraciones formuladas durante el acto por los dos ministros que estaban presentes (Fernández y Perczyk), quienes coincidieron en recordar que «una parte de la educación se hace en forma virtual», algo que el mandatario evaluó como un «acierto».

«En muchas carreras es posible desarrollar e implementar la virtualidad. Los estudios requieren una práctica constante. Es algo que vemos en disciplinas como medicina, ingeniería y arquitectura. La educación a distancia es más compleja, pero en estudios que son más teóricos, como los que se siguen en abogacía o el derechos, perfectamente pueden dictarse a la distancia», consideró.

Fernández, en este punto, contó que días atrás una alumna de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que vivía en la localidad bonaerense de Bolívar, le había pedido que intercediera ante las autoridades de esa casa de estudios para poder seguir recibiendo clases a distancia porque la «exigencia de estar presente suponía para ella un enorme costo» como «dejar su casa e instalarse en otra ciudad».

Por eso, instó a «pensar también cuántos efectivos de la fuerzas de seguridad federales están distribuidos a lo largo del país» y afirmó que para ellos, «la educación virtual bien podría ayudar a que no se interrumpa por un traslado a otra ciudad» del país.

