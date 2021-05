Fernández aseguró que se está “avanzado” hacia un acuerdo con el Club de París

Compartir

El presidente Alberto Fernández aseguró que se está “avanzando” hacia un acuerdo por la deuda con el Club de París, dentro de una negociación que está a cargo del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien “ha trabajado mucho” en ese sentido.

“Martín (Guzmán) ha trabajado mucho en eso y creo que estamos avanzando, después seguramente hablaremos de ese tema”, dijo Fernández en declaraciones a la prensa argentina al ingresar al hotel en el que se aloja en París, en el marco de la gira presidencial que realiza en Europa.

La Argentina apunta posponer los vencimientos con el Club de París y dejar temporalmente la discusión de una eventual reprogramación de las condiciones de la deuda, de US$ 2.400 millones.

En cuanto a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la refinanciación de la deuda, Fernández destacó que en el encuentro que mantuvo hoy con su par español, Pedro Sánchez, encontró “apoyo” al pedido argentino.

Las negociaciones con el FMI buscan avanzar en un acuerdo para renegociar el endeudamiento de US$ 44.000 millones contraído por el gobierno de Mauricio Macri.

“Portugal, España, Francia, Italia y Alemania nos han acompañado siempre en nuestros planteos y como ahora estamos haciendo nuevos planteos queremos transmitírselos, y sabemos que podemos contar con ellos”, manifestó el Presidente, quien negó que esté programado un encuentro con la titular del FMI, la búlgara Kristalina Gioergieva, el viernes próximo en Roma.

Precisamente, sobre su reunión con Sánchez, destacó “la buena relación ” forjada en lo personal, “con una mirada muy cercana” de alguien “que conoce muy bien” lo que pasa en la Argentina.

“Son parecidos, España y Argentina, en lo que nos toca vivir”, apuntó Fernández, y dirigió la mirada hacia la oposición, al señalar que “lo más impactante fue que no advirtieron de que de lo que él se quejaba era de los fallos autonómicos, los provinciales”.

Fernández expresó que cuando Sánchez “terminó el estado de alarma, tendiendo a acelerar el proceso de vacunación masiva y el sistema social vuelva a su vida cotidiana, le pidieron que fije la alarma”.

Hoy, con Macron, “la agenda será otra”, apuntó Fernández, quien aclaró que si bien el tema de la vacuna “estará presente”, indicó que se tratarán “los problemas de la Argentina y de América Latina”.

“Siempre ha sido un Presidente que nos ha escuchado” remarcó Fernández, y agregó que desde la última vez que visitó París en el marco de otra gira oficial y en posteriores comunicaciones percibió que tienen una “sintonía muy parecida”, algo que le sucede también “con (el primer ministro de Portugal, Antonio) Costa y con Pedro (Sánchez)”.

Según el mandatario argentino, Macron “tiene una mirada de lo que está pasando al mundo y lo que necesita”

En cuanto al suministro de vacunas contra el coronavirus, Fernández explicó que según lo que pudo hablar con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y con el canciller de ese país Marcelo Ebrard, “estará llegando un lote que están produciendo ellos”.

Además, valoró la llegada de 500.000 vacunas Sputnik y “otro embarque de Rusia” que llegará la semana próxima.

El Presidente recordó que en su primera reunión del G-20 como Presidente, “cuando la vacuna era una expectativa y eran las primeras investigaciones”, planteó que la vacuna debía ser “un bien global”, algo de lo que el presidente estadounidense Joe Biden “está de algún modo planteando”, y señaló que en ese momento el que acompañó su pedido “fue Macron”.

Mañana, Fernández encabezará un encuentro con ocho empresarios en la embajada argentina en París y luego será recibido en el Palacio del Elíseo por el presidente Emmanuel Macron.

Los empresarios que asistirán al encuentro serán Arnaud Breuillac (Total), Laurent Dassault (Dassault), Eric Scotto (Akuo Energy), Christel Bories (Eramet), David Corchia (Total Eren), Raphael Latz (Louis Dreyfus Company), Jean-Louis Girodolle (Lazard) y Facundo Etchebehere (Danone), informaron fuentes oficiales.

Al encuentro con empresarios le seguirá la reunión con su par francés, tras la que los mandatarios emitirán una declaración conjunta, sin preguntas de la prensa.

Por su parte, la primera dama Fabiola Yáñez almorzará con Brigitte Macron, esposa del presidente francés, en el Ministerio de Educación de esa nación, añadieron las fuentes.

Fernández arribó esta tarde a París, procedente de Madrid, para encarar la tercera etapa de su gira por Europa.

El vuelo AR 1090 de Aerolíneas Argentinas aterrizó a las 18.04 hora local (13.04 de la Argentina) en el aeropuerto de París-Charles de Gaulle, proveniente del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas de Madrid, y fue recibido en un sector de la pista por el embajador argentino en Francia, Leonardo Constantino.

Acompañan al Presidente y a la primera dama; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía Martín Guzmán; el secretario General de la Presidencia Julio Vitobello; el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz; el secretario de Culto Guillermo Oliveri; y el secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi.

La delegación se alojó en un hotel céntrico de la capital Paris y esta noche cenará en la sede de la embajada argentina en Francia.

Luego de los encuentros de mañana, la comitiva argentina partirá hacia Roma, última escala de la gira.

