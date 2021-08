For Ever empató sin goles ante Juventud Unida

Compartir

For Ever tuvo varias chances, pero no fue efectivo. Así, terminó 0 a 0 ante Juventud Unida en Gualeguaychú por la fecha 18. Ahora, el miércoles ante Gimnasia y Tiro; y el domingo 29 el clásico con Sarmiento.

No pudo ser para For Ever. El “Negro”, sin tener un gran partido, gozó de muchas chances, pero no fue efectivo. De esta manera su tuvo que conformar con el empate: fue 0 a 0 ante Juventud Unida en Gualeguaychú, en juego de la 18ª fecha de la zona Norte del Federal “A” de fútbol jugado este sábado por la tarde.

El equipo de Daniel Cravero sigue en la tercera posición y tendrá dos partidos en cinco días: el miércoles, a las 16, recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta; y el domingo visitará nada más y menos que a Sarmiento, en una nueva edición del clásico.

JUV. UNIDA (0): Lucas de León; Juan Luis Alfaro, Nicolás Trejo, Lautaro Brienzo e Ignacio Abraham; Ignacio Schell Grané, Gonzalo Saucedo, Juan Fernando Alfaro y Juan Francisco Pereyra; Lucas E. Fiorotto y Renzo Reynaga. DT: Norberto Acosta.

FOR EVER (0): Gastón Canuto; Marcos Fissore, David Valdez, Yair Marín y Fabricio Elgorriaga; Gonzalo Alarcón y Gaspar Triverio; Lucas Jofré, Cristian Ibarra y Leandro Allende; Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Cambios: en Juv. Unida, 10PT Valentín Corbalán por J. F. Pereyra; 31ST Brian Parada por L. Fiorotto; 39ST Cristian Curuchet por G. Saucedo y Juan Martín por R. Reynaga. En For Ever, 13ST Emanuel Díaz por L. Allende; 22ST Ricardo Acosta por G. Triverio y L. Leguizamón por C. Ibarra.

Árbitro: Jorge N. Sosa (Corrientes). Asistentes: Sergio Pérez y Andrés Franco (terna de Corrientes). Cuarto: Rodrigo Lezcano Garcilano (Paraná). Cancha: Juv. Unida.

Sarmiento se

recuperó en

el Centenario

Sarmiento no tuvo inconvenientes en vencer a Crucero del Norte por 3 a 1. Montenegro en dos ocasiones y Sánchez, los goles del ganador. Motta puso el transitorio empate. Ahora jugará el miércoles en Salta ante Central Norte, luego recibe a For Ever, en el clásico.

SARMIENTO (3): Juan Ignacio Carrera; Gabriel De León, Brian Berlo, Brian Negro y Federico López; Daniel Ibáñez, Claudio Cevasco y Rodrigo Montenegro; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Guillermo Sánchez.DT: Ariel Damato.

CRUCERO DEL NORTE (1): Guillermo Bachke; Nicolás Portillo, Lucas Navarro y Gastón García; Maximiliano Jolod, Emanuel Sosa, Pablo Motta, Lucas Caballero y Héctor Millán; Álvaro Klusener y Axel Vallejos. DT: Miguel Salinas.

Goles: 6PT Rodrigo Montenegro (S). 28PT Pablo Motta (C). 23ST Rodrigo Montenegro (S). 27ST Guillermo Sánchez (S).

Incidencia: 4ST Expulsado Gastón García (C).

Cambios: 16ST Rodrigo Cerdán por Sosa (C). 16ST Tomás Cardozo por Vallejos (C). 17ST Sergio Sagarzazu por Cevasco (S). 32ST Gonzalo Melgarejo por Millán (C). 32ST Catriel Weyreuter por Klusener (C). 35ST Joaquín Fernández por Sánchez (S). 35ST Facundo Vernal por Motta (C). 41ST Matías Fantín por Montenegro (S). 41ST Favio Durán por Cañete (S).

Árbitro: Gastón Monson Brizuela (Río Tercero). Asistentes: Matías Balmaceda (Río Tercero) y Matías Billione Carpio (Córdoba). Cuarto: María Bevilacqua (Río Cuarto). Estadio: Centenario, de Sarmiento.

