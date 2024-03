Formosa fue integrada al Programa Garrahan Federal que apunta a fortalecer la red nacional

En la mañana del viernes 15 de marzo, la provincia de Formosa se sumó al Programa Garrahan Federal, un proyecto que tiene por objetivo promover la cooperación entre efectores de todas las jurisdicciones del país, en coordinación con los ministerios de salud y los hospitales de mayor complejidad de referencia pediátrica.

A la rúbrica de las firmas que dieron marco al acuerdo, asistieron también, el subsecretario de Coordinación y Control, doctor Luis Kayser; la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, doctora Eugenia Ruiz; el director del Hospital de la Madre y el Niño, doctor Víctor Fernández y otros funcionarios de la cartera sanitaria provincial.

El Programa Garrahan Federal apunta a facilitar el acceso a la salud de forma equitativa, garantizando el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; al tiempo que busca fortalecer la red nacional de salud pediátrica a partir de la capacitación del recurso humano y de la implementación de la Telesalud.

Durante el acto, el ministro Gómez, destacó que Formosa tiene mucha historia con el Hospital Garrahan, tanto en convenios como en capacitaciones “y hoy se abre una nueva posibilidad de que los profesionales puedan ingresar y rotar para capacitarse, algo que sin dudas, es muy importante y que ojalá pueda darse no solo para los médicos, sino para todos los profesionales y áreas”.

Agregó que ese hospital, ícono en el cuidado de la salud de la población pediátrica en la Argentina “tiene mucho que aportarnos con su experiencia”, mencionando que “hace unos cuantos años, cuando Formosa trabajó con el Plan Vivir, le dábamos mucha importancia a las normativas que nos daban, no solo en cuanto a la parte médica, sino también en otros detalles que nosotros no teníamos en cuenta, en ese momento, y que pudimos aprender y llevar adelante con resultados muy positivos”.

“Es necesario que sigamos trabajando en equipo y que nos sigamos ayudando unos a otros”

Por su parte, el doctor Imventarza, quien en febrero de 2024 asumió como Presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, comentó que hace 35 años trabaja en ese nosocomio y hace 18 años “vengo a Formosa, desde que empezamos aquí con trasplante hepático y luego ayudando a distintas áreas”.

Seguidamente, hizo notar que a través del Programa Garrahan Federal, “el hospital abre sus puertas para ir hacia todos los hospitales públicos que tienen un sector pediátrico con la finalidad de brindarle asesoramiento y capacitación”.

Y añadió, que para eso “tenemos una oficina de comunicación a distancia que se llama Telesalud y que va a estar abierta para poder tener esa conexión con Formosa, sus profesionales y equipos de salud”.

“Vengo a ofrecerles lo que el Garrahan tiene en cuanto a asesoramiento técnico y a ponerlo a disposición de todos ustedes, para lo que necesiten y para el sector que sea, porque es necesario que sigamos trabajando en equipo y que nos sigamos ayudando unos a otros”, remarcó.

Señaló que ya se siente parte de la provincia porque hace muchos años que viene, destacando que “Formosa también es mi casa y para mí es un placer estar acá y ayudar, desde la mayor complejidad hasta el nivel que fuera necesario”.

Y valoró, en el cierre, que el nuevo convenio “es más bien una renovación de votos porque ya venimos trabajando juntos hace mucho tiempo y el propósito es continuar haciéndolo en equipo porque es, precisamente, lo que le sirve a los pacientes”.