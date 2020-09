Compartir

En el piso de Exprés en Radio, el diputado provincial Jorge Nielsen (FdV) se refirió al proyecto aprobado el jueves último en Legislatura para la creación del Polo Científico para actividades de investigación y proyectos tecnológicos. La planta purificadora de uranio Dioxitek estuvo en el centro de la discusión durante la sesión.

“Ya en la reunión de Comisión el día miércoles la oposición anunció que no acompañaría la propuesta; esto sucedió pese a que ellos siempre usan el argumento de que Formosa necesita de la ciencia y tecnología para su desarrollo. El jueves obviamente fueron aún más enfáticos al oponerse”, sostuvo el mismo.

“La ley al final terminó siendo aprobada por todo el bloque del PJ y el bloque Floro Eleuterio Bogado”, dejó en claro.

Al referirse a los beneficios que acarrearía el Polo Científico, el legislador expuso que “ya viene beneficiando” porque “no es que arranca a partir de ahora, puesto que se viene desarrollando desde hace unos cuatro años aproximadamente, montando una infraestructura importante, también se han desarrollado actividades académicas, etc”.

Asimismo, lamentó que “la oposición siga oponiéndose a la instalación de Dioxitek en Formosa con argumentos que no tienen validez y que además ya fueron debatidos y discutidos hace tiempo. Creo que ellos se resisten a cambiar el libreto, sienten que ganan cuando denotan las acciones del Gobierno; casi nunca acompañan nada y a veces no se entienden los verdaderos motivos por los cuales se oponen”.

“Ellos creen que ahí lo único va a haber es Dioxitek, pero no es así, el predio es bastante amplio ya hay dos empresas, una que se dedica al software. Formosa quiere incorporar empresas que utilicen tecnología de última generación”, asintió.

Seguidamente el mismo fue indagado si es que los formoseños deben preocuparse por la instalación de Dioxitek en el Polo. “No, porque se trata de un proceso químico donde se extrae un mineral con un título importante, se transporta hasta una planta donde se realizará el proceso de concentración y purificación para llegar a un dióxido de uranio, eso es un material para fabricar las pilas nucleares que después se usan como combustibles en las plantas para generar energía”, respondió.

Y continuó: “nosotros tenemos más de una planta nuclear en la Argentina y para poder instalarla hay que cumplir con ciertas condiciones, reunir ciertos requisitos, cubrir protocolos que son de nivel internacional”.

Actualidad

En otro tramo de la entrevista, a Nielsen se le consultó por cómo ve la actualidad social, política y económica tanto a nivel nacional como provincial. “Creo que se han realizado tantas cosas, pero por lo general muchos medios las ocultan; hay avances importantes, aunque lamentablemente la pandemia vino a profundizar aún más la crisis económica que se recibió en diciembre pasado”, aseveró.

Peronismo

Al hablar del espacio político al cual responde enfatizó que “en el peronismo siempre hubo matices, pero hay que destacar que tiene en claro cuál es la visión estratégica para la Nación y su pueblo”.

CFK e Insfrán

Por otro lado, el mismo no dejó de tocar lo que significa la figura de la Vicepresidenta en la política y en su espacio: “Ella iba a ganar las elecciones si se presentaba como candidata a presidenta, en la primera o segunda vuelta ganaba, pero el problema era si le iban a dejar gobernar porque es tanto el daño que intentaron hacerle (moral y espiritual); como ella no iba a poder gobernar entonces eligió a Alberto quien en la época de Néstor era el nexo con los grupos concentrados”.

Valoró en este marco que el gobernador Insfrán “jugó” un papel importantísimo para la candidatura de la fórmula Fernández- Fernández y “claramente hasta el momento se le reconoce eso”.

“A Insfrán no lo pudieron destruir ni los medios nacionales y algunos opositores de acá piensan que lo pueden hacer con sus argumentos infundados”, lanzó.

Por último, dijo que “la gente la tiene clara, los formoseños seremos pobres pero honrados; el crecimiento económico que hubo en la época ganada es incontrastable”.