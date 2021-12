Formoseños aseguraron que por la alta inflación, recorren supermercados en búsqueda de ofertas

Compartir

Formoseños consultados por el Grupo de Medios TVO aseguraron que por la alta inflación que afecta al país y que en noviembre fue del 2,5%, acumulando un total de 45,4%, recorren supermercados de la ciudad en búsqueda de buenos precios y ofertas, pero que pese a eso “cuesta mucho” llegar a fin de mes, incluso si sólo se destina dinero para los alimentos indispensables.

“Una vez que nos acostumbramos a hacer economía ya sabemos de dónde comprar las cosas, hay supermercados que tienen precios bastante razonables, mucha gente va a comprar a los mayoristas pero incluso ahí a veces venden más caro que en los supermercados. Yo las veces que voy si veo ofertas las aprovecho y compro, voy recorriendo todos los lugares y de acuerdo a mi conveniencia compro. Hay supermercados que tienen bastante barata la leche por ejemplo, hay que buscar según los días y los lugares, los sábados hay ferias donde la leche ponen en oferta, los que tenemos nietos compramos por pack y nos conviene mucho más”, dijo una mujer consultada.

Aseguró que ya padeció un difícil escenario económico cuando el país entró en una severa crisis como la del 2001 y es por eso que aprendió a gastar bien el dinero. “Viví una época muy difícil con mis hijos, hoy ya aprendí a racionar lo que tengo disponible, lo que sí está pasada de precio es la carne, ojalá que realmente regulen esa parte, pero hay ofertas, hay que buscar los precios de carne, frutas, verduras, huevo, leche que ponen en las ferias y que ayudan al menos a tener para la semana”.

Manifestó en ese marco que “la gente no solo vive de la alimentación, son muchas cosas las que nos afectan, hay que comprar medicamentos también, por suerte terminaron las clases y mermó el gasto de los chicos porque también las ropas están muy caras en comparación con otros tiempos”.

Seguidamente otra vecina consultada aseveró que la inflación no da tregua y que complica el día a día de los argentinos en general. “Está complicada la situación porque es alto el número y los sueldos no van en relación a ese número. La mayoría de los argentinos gastamos hasta donde podemos, ordenamos los gastos para aguantar, nos podemos dar un gusto pero eso ya depende de cada uno”, opinó.

Aseveró que lo que más sube de precio “es la carne, es un tema complicado realmente, está fuera de las manos de la gente, comer verduras es lo que hacemos pero también tiene sus épocas donde sube mucho y se pone difícil”.

“La inflación es un tema muy difícil, complicado para todas las familias que manejamos una casa y para los que no también. La peleamos todos los días, yo tengo trabajo en negro hace 10 años, la tengo que pelear porque no es un sueldo acorde al que gana el resto que está en otras condiciones, la peleo y eso cuesta mucho hoy por hoy. Nos tenemos que limitar a ciertas cosas, a cierta edad uno quiere darse ciertos placeres pero no se puede”, expresó otra mujer.

“La vestimenta ya sería un lujo, priorizamos los alimentos del día y los medicamentos, con mi esposo somos personas adultas y necesitamos cierta medicación todos los meses”, acotó.

Al ser consultada sobre cuánto tiempo más se pueda sostener esta situación, aseveró que “de acuerdo a las noticias que escuchamos todos los días yo creo que va a ser muy difícil,, ojalá esté equivocada, creo que va a costar, quizás salgamos de esta situación pero creo que se va a hacer largo el tema”.

“Todo el gobierno es un desastre, no solo la inflación, con este gobierno no vamos a ir a ningún lado, con la oposición andamos bastante mal también, si no nos unimos los ciudadanos no tenemos futuro”, aseveró otra mujer. “La clase política está aislada de la sociedad, ellos viven en su mundo, son una casta”, acotó indignada.

“Gracias a que he trabajo duro, que soy una profesional puedo llegar a fin de mes, pero no es el caso de la mayoría de mis amigas”, lamentó otra formoseña. “Gracias al gobierno que tenemos que nos limita todas las libertades ni siquiera pudiendo económicamente me animo a salir de la provincia de Formosa porque no sé si me van a dejar entrar cuando vuelva”, señaló ante los rumores de un posible cierre de circulación ante el avance de la variante Ómicron en el país.

