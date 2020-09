García defendió suspensión de sesiones en el HCD y dijo que es por “prevención”

Compartir

Linkedin Print

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal Hugo García (PJ) se refirió a la suspensión de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante capitalino y dejó en claro que “es por una cuestión de prevención y no de imposición”.

“Hay una Resolución que la Presidencia firmó con un muy buen criterio teniendo en cuenta el contexto de pandemia que estamos atravesando, más aun sabiendo que hubo concejales que se acercaron a un lugar que queda fuera del ejido a conversar con los camioneros que estaban realizando una medida de fuerza”, comenzó diciendo.

Asimismo, al ser consultado si tuvo contacto con el concejal Fabián Olivera -uno de los ediles que estuvo en la protesta de los trabajadores al volante días atrás- dijo que sí, pero “respetando la distancia y con el barbijo puesto”.

“El mismo no solo tuvo contacto con nosotros sino también con la parte administrativa”, aseveró.

“La medida adoptada por el Presidente del Honorable cuerpo legislativo tiene que ver con una cuestión de prevención y no de imposición como dicen algunos; se busca prever y ver cuál es el resultado del hisopado del concejal Caballero y seguramente desde ahí se tomarán otras medidas”, dejó en claro.

Cuando se le indagó si se sometió a un hisopado tras estar cerca de Olivera respondió que no, porque “yo no tuve contacto con camioneros, no hay motivos para ello, aunque si me tuviera que hacer no tendría ningún tipo de inconveniente”.

Finalmente, García expuso que “entre todos debemos cuidarnos y colaborar con las medidas sanitarias, porque si Formosa está sin casos es porque realmente hay un trabajo serio y responsable del Consejo de la Emergencia que trabaja todos los días para que estemos libres del virus. Esto no es producto de la casualidad y sobre todo en un contexto donde estamos rodeados de lugares que están en grave situación”.